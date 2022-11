Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (08)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

continua após publicidade .

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados. Não entre em confronto com pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. No amor, a paciência deve prevalecer. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – A Lua facilita a comunicação com a família e pessoas do seu trabalho. Arregace as mangas e vá a luta, seus esforços serão recompensados. Conseguirá a solução de problemas profissionais.

Touro – Você passa pelo alerta e não deve baixar a guarda, situações inesperadas podem fugir do controle nos negócios em parceria ou sociedade. Não seja tão radical com seu amor.

Gêmeos – O dia será bem proveitoso nos negócios e trabalho. Seus ideais estão protegidos, principalmente com a família. Apoio a novos compromissos financeiros. Seu amor esta exigente. Cuide da saúde.

continua após publicidade .

Câncer – Ótimas chances de crescimento profissional, oportunidades de iniciar projetos em parceria. Amor com carinhos e paixão. A família precisa de mais atenção. Tente em jogos e loteria.

Leão – Período que terá possibilidades de resolver problemas domésticos. Excelente para compra, venda e reforma da casa própria. Sua criatividade pode surpreender a todos. Forte atração no amor.

continua após publicidade .

Virgem – Os astros trazem nesta fase apoio no trabalho e negócios. Resultados positivos nas finanças. Apenas seja mais tolerante com a pessoa amada, sem ciúmes. Boas vibrações com a família.

Libra – A fase é das melhores do ano, sua estrela brilha intensamente. Resolva os negócios e vida familiar. Pode realizar mudanças no lar. Amor estimulante, cheio de carinhos. Crescimento financeiro.

Escorpião – A influência dos astros indica no trabalho e finanças. Os problemas desaparecem e o ideal é ser rápido nas decisões ligadas aos seus negócios. Amor poderoso.

Sagitário – Coloque suas energias no trabalho, mas fuja de situações de rivalidades. No amor precisará de paciência, não espere apoio ou compreensão. Evite viagens, compras e cobranças da família.

Capricórnio – Um bom dia no lar, o entendimento estará presente até nas decisões financeiras. Possibilidades de organizar compras domésticas, mudanças e solução de antigos problemas. Amor com paixão.

Aquário – Chances de acertar os negócios e sair para compras de uso pessoal. Vitória nos negócios ou ação na justiça. Aproveite o astral positivo para quebrar a rotina com seu amor. Organismo perfeito.

Peixes – Seus horizontes podem se ampliar no trabalho e os negócios estão em fase de ascensão. Alegrias com entrada extra de dinheiro. Muita sorte até em jogos. Bom para viagens, compras e acertos amorosos.

Siga o TNOnline no Google News