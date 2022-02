Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (08)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade física e mental. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, intenso e um guerreiro.

Alerta

Os taurinos começam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período. Não entre em confronto com colegas de trabalho. Poderá ter aborrecimentos com seu par afetivo. Gastos somente de primeira necessidade.

Áries – Nesta fase você tem energia de sobra para encarar os desafios que surgirem. A vida profissional tem tudo para deslanchar, mas tome cuidado com o que fala, seja discreto. Carinhos do seu amor.

Touro – Você ainda passa o dia no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 7h28. O período é desfavorável para correr riscos nos negócios ou trabalho.

Gêmeos – O seu dia será tranquilo, o sucesso profissional traz maior segurança financeira. Você realiza seus compromissos com a família numa boa. Amor suave, participativo.

Câncer – Novas emoções devem agitar seu dia, e você conseguirá o equilíbrio nos negócios e trabalho. Apoio nas investidas financeiras. A família traz harmonia. Irá compartilhar de bons momentos no amor.

Leão – O seu astral é de grande intensidade, aproveite para organizar seus sonhos e projetos de trabalho. Seja ousado nas investidas financeiras e busque apoio. Lar e amor com carinhos e muita paz.

Virgem – Os seus planos financeiros estão protegidos. O trabalho e os negócios fluem. Dê atenção aos familiares que estão exigentes. Hora de resolver tudo sem pedir apoio. O amor requer paciência.

Libra – O quadro astral é tranquilo, por isso não crie problemas com Virgem ou Câncer. Positivo para mudanças no rumo dos negócios. Se organize, há chances de novos ganhos. Sexualidade vibrante.

Escorpião – Dia propício para resolver problemas do lar, a sua presença de espírito será necessária para controlar os insatisfeitos. Espere que logo virá mudanças no trabalho. Seja mais ousado com o seu amor.

Sagitário – Você já sentiu que esta passando por um bom período e que deve aproveitar para solucionar problemas do trabalho, lar e negócios. Hora de ganhar mais. Você esta bem com seu amor.

Capricórnio – Dia propício para acertar os problemas ligados aos seu lar e família. Saia para compra de imóvel, reforma e pensar em mudança de residência. Amor chegando ao coração.

Aquário – Dia que poderá ter aborrecimentos com chefes e familiares. Não se sinta desamparado, pelo contrário é você quem deve colaborar. Busque uma maior integração amorosa. Evite novos gastos.

Peixes – Nesta fase você sabe que as dificuldades são maiores, mas sempre há chances de viver bem. A saúde requer atenção. Cuidado com problemas judiciais. Seja paciente com seu amor e a família.