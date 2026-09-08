Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (08)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

ALERTA DO DIA

Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados enquanto durar este período. Adie compras ou gastos que possam comprometer seu orçamento financeiro. No amor, controle o ciúmes. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O período será calmo com a família, pode receber convite de parentes para encontros ou almoço. Saia da rotina e não descuide da saúde. Fase de muito movimento no trabalho. Amor com muita paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você pode sair da rotina com viagens, passeios e encontros. Felicidade envolvendo a vida a dois. Vênus, protege seu coração e emoções. Alegrias com a família, esta tudo bem. Conte com Escorpião e Peixes.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que estará envolvido com a família, e pode recebê-los na sua casa. O seu senso de equilíbrio em alta ajudará a organizar os gastos. Vênus na sua quinta casa astral, é sinal de amor e acertos afetivos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período tranquilo. Magnetismo pessoal em evidência. Receberá muitos convites de parentes e encontros de negócios. Vá com calma, hoje é feriado, espere e conte com o sucesso. Amor com surpresas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia de alerta, a Lua desfavorece novas ações. Evite viagens, compras, visitas e discussões com a família. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Nada de pessimismo. Amor neutro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase você tem seu planeta regente, Mercúrio no seu signo e, com isso se sente mais livre para tomar decisões nos negócios, trabalho e vida familiar. Hoje pode sair da rotina. Amor com flores e paz.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você ainda tem alguns dias para ficar na rotina, os problemas logo serão solucionados. Vênus no seu signo dá ânimo para vencer situações no amor. Aja com seriedade e calma. Não discuta com a família.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período traz chances de passeios e encontros. Mas vá com calma, espere até o dia 11, quando Vênus passa a transitar no seu signo. Por enquanto não dê o passo maior que a perna. Amor com ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase traz possibilidades de realizar passeios, encontros e acertar o relacionamento afetivo. Confie na sua força interior e fique perto da família. Dia 11, Vênus o desfavorecerá, cuide-se.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você terá um bom dia, a família em harmonia indica bons encontros. Pode sair da rotina e se divertir. Deixe o baixo astral e se coloque de forma positiva com seu amor e parentes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Neste período você tem a seu favor a presença da família ao seu lado. Esclareça dúvidas e estimule o diálogo com quem ama. Sua estrela tem tudo para brilhar. Saia da rotina.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você terá um bom dia, Vênus dá chances de viver um grande amor. Tudo acontece na hora certa. Pode contar com apoio da família. Ganho em jogos. Você esta no seu paraíso zodiacal.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.