Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (07)

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos fora do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado.

Áries – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas na profissão. Apesar da sua coragem, o ideal é não realizar mudanças ou cobranças no lar e nos negócios. Calma no amor.

Touro – Fase que deve encarar a realidade nos negócios, o dinheiro só volta para o seu bolso a partir do dia 17. Evite agir com a agressividade e ansiedade. Apoio da família. Amor neutro.

Gêmeos – Agite sua vida social, programe encontro com parentes e se precisar poderá contar com apoio no trabalho. Boa parceria para os que querem ter seu próprio negócio. Seu amor vem com carinhos.

Câncer – O seu dinheiro está protegido. Os negócios e o trabalho devem trazer satisfação. Felicidade no seu caso de amor. Boas parcerias, sucesso com novos compromissos profissionais e apoio da família.

Leão – A influência do Sol indica a necessidade de não passar dos limites nos gastos ou mudanças no trabalho. Um forte desejo de acertar a vida familiar, mas tudo dependerá do seu bom humor. Busque apoio.

Virgem – Você passa pelo alerta e deve ser conciliador na sua casa. Evite o excesso de críticas e não discuta com Capricórnio ou Libra. Controle sua alimentação. Não comprometa o que já conquistou.

Libra – Dia que o otimismo irá contagiar sua família. Você esta feliz e não tem com que se preocupar. Positivo para compras, viagens e decisões na vida afetiva. Coloque os compromissos em dia.

Escorpião – Nesta fase você deve repartir com a família e seu amor as conquistas profissionais e financeiras. Terá motivos de sobra para passar por um bom dia. Use sua percepção em novos negócios.

Sagitário – Dia positivo com a família, conseguirá resolver até bem fácil os problemas existentes. Felicidade com seu amor. Firmeza nos negócios e trabalho. Amor compaixão e compreensão.

Capricórnio – Período que deve dar atenção à saúde. Apoio de sócios ou superiores. A pessoa amada esta mais acessível e com isso seu coração recebe mais amor. Paixão para os desimpedidos.

Aquário – Você recebe apoio nas decisões ligadas a mudanças na sua vida familiar. Seu organismo esta com energias para realizar a maior parte dos seus projetos financeiros e afetivos. Fase feliz.

Peixes – Esta é a hora certa de correr atrás dos seus objetivos profissionais e com isso aumentar os ganhos. O diálogo com a família mostrará o caminho certo para a felicidade. Amor suave.

