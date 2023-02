Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (07)

Da Redação

Os virginianos passam do dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Áries – Fase que o tipo de comunicação e pessoas com as quais trabalha serão fundamentais para o equilíbrio nos ganhos e gastos. Aproveite a presença de Júpiter no seu signo. Amor complicado.

Touro – O dia será agitado no trabalho. Pode contar com vitórias que trarão estabilidade financeira. Surpresas com amizades e apoio de familiares. Realize mudanças no lar. Grandes momentos no amor.

Gêmeos – Marte, no seu signo traz renovação no trabalho e lar. Positivo para iniciar projetos e contar com amigos. Mas, espere para novas realizações após o dia 14. Momentos importantes no amor. Simpatia total.

Câncer – Período para resolver assuntos comerciais e mudanças no trabalho. Financeiramente o astral é promissor e os ganhos virão com mais rapidez. Colaboração da família. Amor sensual.

Leão – Dia para resolver pendências financeiras e profissionais. A Lua esta no seu signo e não há motivos para se irritar com Áries e Peixes. Os assuntos domésticos trarão alegria. Felicidade no amor.

Virgem – Dia de alerta, a Lua desfavorece novas ações, poderá ter dificuldades no trabalho e com seu amor. Domine a situação, evite mudanças com a família. Problemas com Peixes e Libra.

Libra – Os astros garantem que seu dinamismo será a porta de entrada para o sucesso e novos ganhos. Você se sente feliz e conseguirá abrir espaço para os negócios e trabalho. Maior ousadia com seu amor.

Escorpião – Dia que precisará ter atenção com os gastos. Evite mudanças no trabalho. Não conte com a sorte, se organize e fique longe dos invejosos. Reforce suas melhores qualidades.

Sagitário – Dia que se sentirá feliz e livre para realizar negócios e acertar o trabalho. A Lua amplia seus contatos profissionais. Boas novas no lar. Mercúrio ativa as festas, viagens e o amor.

Capricórnio – Astral positivo, pode contar com pessoas do seu trabalho e negócios. Pense em realizar mudanças no lar. Maior ousadia no amor. Não abuse na alimentação e bebidas.

Aquário – O Sol indica que pode confiar em novos projetos. Mas só a partir do dia 12, Mercúrio deve trazer mudanças nos negócios e maior envolvimento com parentes e ganhos inesperados.

Peixes – Você ainda passa pelo inferno astral, por isso todo cuidado é pouco em relação a qualquer tipo de mudança no lar e trabalho. Dê mais atenção aos problemas domésticos. Apoio do seu amor.

