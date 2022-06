Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (07)

Da Redação

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado, habilidoso e produtivo.

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Adie inovação profissional ou pessoal. Compras somente de primeira necessidade. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo e família.

Áries – Dia propício para acertar seus negócios. Usufrua das boas indicações astrais. Vênus e Mercúrio na sua casa de trabalho e dinheiro trarão sucesso. Amor total e absoluto. Lar com apoio.

Touro – O período é positivo para organizar os negócios da família. Pode incluir compra, venda ou reforma da sua casa. Coloque em ordem os assuntos comerciais e ganhe mais. Amor estável.

Gêmeos – A cada dia que passa você sente as energias renascerem e tem chances de acertar antigos problemas no trabalho. Acredite no sucesso. A pessoa amada anda enciumada, evite atritos.

Câncer – Nesta fase você deve simplificar a sua vida, não peça apoio. Faça sua parte com equilíbrio. Desfavorável para realizar novos gastos. No amor, instabilidade com a pessoa amada.

Leão – Período de excelentes transações financeiras, sua vontade de mudar os negócios só trarão sucesso. Aceite colaboração de Áries e Aquário. Momentos positivos com a família. Amor correspondido.

Virgem – Você ainda passa o dia no alerta e deve agir com cautela nos gastos e exigências no trabalho. Seja prestativo com a família, evite reclamações. Desfavorável para compras, viagens e decisões afetivas.

Libra – Hora certa para se livrar de adversários, encare os problemas profissionais com muita determinação. Um bom dia com a família e chances de compras pessoais. Amor comunicativo.

Escorpião – Dia de excelentes perspectivas no trabalho. Aceite colaboração de Touro e Peixes. Novos lucros para os que tem seu próprio negócio. Em seu lar deverá dar apoio a Câncer e Leão. Conquista afetiva.

Sagitário – Estão super favoráveis as condições de trabalho e solução de problemas nos negócios. Conquistará o equilíbrio financeiro. Apenas evite os ciúmes na vida afetiva, seja mais romântico.

Capricórnio – Dia que poderá resolver problemas domésticos e ter uma conversa franca com a família. Concentre-se no que quer e usufrua do carinho de todos. Vença o clima de insatisfação no amor.

Aquário – Boa movimentação nos seus negócios e trabalho. Chances de novos compromissos profissionais. Use sua intuição para ganhar mais. Evite se isolar do seu amor, procure ser mais participativo.

Peixes – Hoje você tem a oportunidade de resolver problemas do seu trabalho. A colaboração de sócios, superiores ou da família será o ponto forte do seu sucesso. Melhora a adaptação familiar.