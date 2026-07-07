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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (07)

Quem nasceu nesta data é bondoso, audacioso e correto

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 06:05:03 Editado em 06.07.2026, 14:32:31
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Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (07)
Autor Os nativos de Áries passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e os astros aconselham prudência no campo de trabalho. A paciência é indicada ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor e às cobranças. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de alerta e as oscilações nas finanças podem preocupar. Evite discussões com a família, controle sua impulsividade e não saia da rotina. Procure aceitar as diferenças entre as pessoas. Amor em paz.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Um bom período para organizar algumas mudanças no trabalho e negócios. É hora de reavaliar seus objetivos e contar com o sucesso. Boas novas com a família, que traz ótimas notícias. Amor com encanto.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que deve se dedicar mais às pessoas com quem trabalha ou negocia. As finanças tendem a crescer. Saia da rotina e acerte a vida familiar. Amor com carinhos. Tenha cuidado com invejosos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O dia promete ser mais positivo, e com novas oportunidades no trabalho. Suas chances financeiras ganharão grande impulso e você conseguirá acertar uma porção de problemas do lar. Amor com paixão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você ainda terá que esperar para resolver de vez os negócios, trabalho e finanças. O Sol estará no seu signo a partir do dia 22. Não guarde rancor no coração. Evite inimizades. Cuide da saúde. Amor neutro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase atual coloca você dentro de uma boa energia. Atire-se nos seus projetos de negócios. Poderá acertar sociedade ou parceria com Escorpião ou Peixes. Aguarde bons resultados financeiros. Amor ciúmes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

As oportunidades profissionais estão em fase de crescimento, você recebe apoio e incentivos da família e dos envolvidos nos seus negócios. Apenas precisará relaxar e se alimentar com equilíbrio.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase em que o Sol, transita na sua positiva nona casa astral, fica evidente as boas novas no trabalho, finanças e sucesso com a família. Irá realizar bons negócios, viajar e estar bem com seu amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você terá que dar conta dos problemas familiares. Dedique-se mais aos cuidados com sua casa. Dê apoio financeiro. Evite discussões ou exigências em seu lar. Trabalho em ordem. Amor impaciente.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Nesta fase você deve colaborar com a família e parar de se queixar. Uma certa tensão no trabalho pode atrapalhar o setor financeiro. Procure ver o lado bom dos negócios. Boas energias no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que não deve reprimir as boas energias no setor profissional e esperar a entrada de novos negócios e finanças. Você esta bem, é só aproveitar e ter bons pensamentos. Amor com carinhos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O Sol de Câncer traz as chances para acertar problemas profissionais e contar com mais dinheiro. Hoje é melhor se movimentar com viagens, compras e acertos no trabalho. Amor com sedução. Tente na loteria.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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