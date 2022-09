Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (06)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os capricornianos continuam no alerta e a indicação é de cuidados no trabalho. Adie compras a prazo ou gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle a inconstância. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Ótimo astral no trabalho, para investir em cursos, viagens e tudo que possa ampliar seus horizontes financeiros. No amor convém agir com discrição e sem cobranças. Seja participativo com a família.

Touro – Vênus passa a transitar na sua quinta casa. Saberá captar os desejos das pessoas a sua volta, incluindo da família e do seu amor que vem com paixão. Não discuta com Aquário. Tente na loteria.

Gêmeos – O período trará boas mudanças no lar, incluindo compra, venda ou reforma da casa. As finanças estão bem colocadas e você pode acertar parceria nos negócios. Forte envolvimento no amor.

Câncer – A influência do Sol na sua terceira casa astral traz novos negócios, amigos, parceiros e abertura no trabalho. Pare de se preocupar com problemas que ainda não existem. Seja prestativo com a família.

Leão – O dia favorece a tomada de decisões importantes e providências práticas, ainda mais se trabalha em grupo. Novos ganhos incluindo de jogos e loteria. Os assuntos amorosos recebem ótimas vibrações.

Virgem – A partir de hoje Vênus, o planeta do amor e dinheiro esta no seu signo. Jogue suas energias nos projetos financeiros, profissionais e da família. É hora de ser feliz com seu par afetivo.

Libra – A fase pede paciência e a necessidade de não perder a noção da realidade. Evite mudança nos negócios, trabalho e vida familiar. Convém manter a paz com seu amor, sem ciúmes.

Escorpião – Mercúrio, o planeta da comunicação pede que não espere nenhum tipo de colaboração. Dificuldades de se fazer entender, será melhor agir de forma racional. Trabalho e negócios neutros.

Sagitário – A Lua esta no seu signo e você estará mais receptivo no contato no trabalho e nos negócios. Dê asas à sua imaginação. Acerte as finanças e compras. Amor correspondido.

Capricórnio – O dia é de alerta e o ideal é não se envolver em questões que desconhece. Alguém pode abusar da sua boa fé. Com seu amor procure ter mais paciência, pois haverá atritos. Relaxe e descanse.

Aquário – Período tranquilo, Mercúrio traz novas possibilidades de mudar os negócios e trabalho. Bons momentos com a família, que colabora até nas finanças. Você e seu amor vão estar muitos ligados.

Peixes – Novas experiências servirão para abrir seus horizontes profissionais. Mostre sua descontração e fique de bem com a família. Senso de humor e criatividade não devem faltar. Ânimo com seu amor.

