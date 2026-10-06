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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (06)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (06)
Autor Os leoninos ficam até o final da noite no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Estará sempre ao lado da família. Inteligente, competente e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os leoninos ficam até o final da noite no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que terá oportunidade de ter apoio da família, resolver problemas financeiros e conquistar a estabilidade financeira. Alto astral para planejar novos negócios, contar com sócios ou superiores. Amor agitado.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que terá a solução das pendências profissionais e apoio para iniciar novos projetos. Paz em família. Novidades envolvendo dinheiro. Terá chances de resolver problemas afetivos. Pode viajar.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que esta mais ativo e vai encontrar a solução para os assuntos profissionais. Colaboração de sócios ou superiores. A pessoa amada transmite apoio e carinhos. Alegrias com a família.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A Lua no seu signo traz novas oportunidades, chances de ganho e a solução dos problemas financeiros. Evite indecisões familiares. Importantes decisões na vida afetiva. Saia para compras.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O seu dia será no alerta até às 23h54, a Lua traz alguns problemas nos negócios e até dificuldades no relacionamento com superiores, colegas ou sócios. Fique na rotina, adie viagens ou compras.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você esta bem e terá um bom dia, e deve aproveitar para acertar o trabalho e assuntos da família. O ideal hoje será se preparar, resolver tudo, até o relacionamento afetivo. Cuide da saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que se sente mais livre para negociar, sair da rotina e acertar assuntos profissionais. Mudança importante no trabalho. Boas ideias sobre sua família. Esta mais amistoso com o seu amor. Tente na loteria.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase precisará usar sua energia espiritual e entender que pode ter imprevistos. Não conte com a colaboração ou crescimento financeiro. Vênus, esta no seu signo mas esta retrogradando, isto é, parado.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que precisa ser mais atencioso com quem trabalha ou negocia. Todos esperam sua ajuda, por isso não crie problemas. Evite discutir com a família, sua colaboração será importante. Amor neutro.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que deve evitar exigências com a família. Use sua tendência positiva, a paciência, e acertará os problemas financeiros e conseguirá melhorar e relacionamento com parentes. Amor com recompensas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Ótimo dia para assuntos da família, pode sair para compras, viagens e decisões do trabalho. Suas energias estão em alta, o que traz vontade de sair da rotina. Colaboração do seu amor. Lar feliz.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase indica que você esta bem, mas não deve passar dos limites ou mudar o ritmo dos negócios e trabalho. Precisará de equilíbrio com seus gastos e aceitar apoio da família. Seu amor esta bem com você.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia HORÓSCOPO Previsões Diárias signos
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