Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (05)

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada.

Áries – O Sol esta no seu signo, é o período do seu aniversário. Mas, Mercúrio não favorece novas ações, mudanças nos negócios ou trabalho. Não desanime conseguirá reverter a situação. Amor em paz.

Touro – Nesta fase você deve aproveitar para se sentir feliz de verdade, mas se prepare, dia 28 terá dificuldades de se fazer entender e pode discutir no trabalho. Mercúrio passa a trazer preocupações.

Gêmeos – A Lua desfavorece novas ações, é o seu alerta. Evite novos negócios, viagens e compras a prazo. Não se precipite em discussões com a família. Saúde merecendo cuidados. Adie decisão amorosa.

Câncer – Dia de progresso e tranquilidade no trabalho. Terá ajuda no que precisar de amigos, sócios, superiores e da família. Você esta livre dos problemas. Fase de muito amor no coração.

Leão – O seu desejo de realizar mudanças no trabalho e até de emprego será bem positivo. Cautela com os invejosos. Seja perseverante e conte com entrada de dinheiro. Ganhos em loteria. Prazer no amor.

Virgem – A fase é de mudanças nos negócios e possibilidades de apoio para alguma parceria. Embaraços na família, evite ser tão crítico. Fortes emoções no amor. Alimente-se com frutas e verduras.

Libra – Terá chance de realizar um projeto familiar, receberá colaboração, incluindo da pessoa amada. Melhora financeira. Acredite nas suas ideias e invista em novos negócios. Paixão por Áries.

Escorpião – A Lua traz equilíbrio no seu lar, conseguirá passar sua alegria e receberá apoio em novas decisões domésticas. Sua simpatia será elogiada pelos amigos e pessoas do trabalho. Descanse mais.

Sagitário – A ajuda que terá de sócios ou superiores levantará seu astral. Novidades no trabalho, conseguirá realizar novos negócios. Ótimo para viagens e compromissos no amor. Tente na loteria.

Capricórnio – Atividades com a família atrairá sua atenção. Em alta compra, venda, reforma e até mudança de residência. Sucesso com parceria ou sociedade. Seu amor estará mais apaixonado.

Aquário – Vênus acentua sua visão comercial e ao lado de Marte imprime velocidade nos resultados financeiros. A pessoa amada traz carinhos e equilíbrio no compromisso de convivência.

Peixes – Você tem Mercúrio no seu signo trazendo maior número de amigos, com isso vêm progresso e bem estar. Use a criatividade para melhorar seu relacionamento afetivo. Organize novos negócios.