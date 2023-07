Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (04)

Quem nasceu hoje

É organizado na vida pessoal e profissional. Não teme o trabalho e a responsabilidade. É muito ligado á família e amigos. Conseguirá se sobressair em funções de chefia. A estabilidade é o seu objetivo. Vigoroso, inteligente e competente.

Alerta

Os nativos de Capricórnio ficam no alerta até às 14h31, e a rotina continua sendo importante durante este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que terá apoio da família nos projetos de melhoria doméstica. Muita disposição e garra que trarão um bom relacionamento com todos. Trabalho e negócios com total sucesso. Amor participativo.

Touro – Excelente período nos negócios e trabalho. Ótima fase para iniciar projetos em parceria, assinar contratos, viajar e aceitar apoio de amigos. Vem surpresas financeiras. Amor com fortes emoções.

Gêmeos – Período em que as notícias sobre o trabalho ou negócios são as melhores possíveis. Poderá se livrar dos problemas, iniciar parcerias, mudar de profissão ou acrescentar algo novo. Amor feliz.

Câncer – Aproveite o bom astral para se livrar de problemas de saúde. Trabalho bastante motivado com novas chances de ganho. Conte com sócios, parceiros e conquiste seu lugar ao Sol. Amor com proteção.

Leão – Nesta fase deve se livrar de questões jurídicas e discussões no trabalho. Não espere colaboração da família. Situação perigosa nos negócios. Alguns contratempos com as finanças. Bom diálogo no amor.

Virgem – Você ainda passa por um período neutro, Vênus e Marte não o favorecem. O ideal é se reconciliar com a família e evitar mudanças financeiras no lar. Indecisão com a vida afetiva. Cuide da saúde.

Libra – Período que estará mais sensível e com isso passará boas energias para a família. Novas emoções no amor, você se sente protegido pela pessoa amada. Saia para compras domésticas. Trabalho em bom astral.

Escorpião – A influência do Sol na sua positiva nona casa é indício de vitórias profissionais, nos negócios ou sociedade. Tranquilidade no relacionamento com todos que trabalham ao seu lado. Emoções no amor.

Sagitário – Dia para acertar indecisões nos negócios. Use sua capacidade de raciocínio para realizar mudanças ou iniciar novos projetos. Lucros em atividades ligadas à saúde. Seu amor transmite paz.

Capricórnio – Você fica no alerta até às 14h31, deixe as decisões financeiras ou profissionais para o período da tarde. Conseguirá reverter os problemas da família. Não discuta com Virgem e Leão. Amor com apoio.

Aquário – A parte da manhã será positiva, mas à tarde ficará um tanto tenso. A Lua traz seu alerta, evite compras, viagens e decisões profissionais. Não se precipite no lar e não discuta com seu amor.

Peixes – Um bom dia no trabalho, todos estarão prontos a colaborar. A fase é especial com a família, oportunidade de renovação no lar, pode ser na decoração de sua casa. Amor contagiante. Tente na loteria.

