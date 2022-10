Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (04)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a cuidados

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair profissionalmente. A vida social tem grande influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a cuidados. Evite iniciar novo projeto de trabalho e assinar documentos. Afaste-se de pessoas invejosas. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes e discussões.

continua após publicidade .

Áries – Priorize seus projetos profissionais e estabeleça metas concretas para sua carreira. Colaboração de Libra e Touro. Relação familiar equilibrada. Amor com paixão e acertos de convivência.

Touro – A fase atual é positiva, de energia, otimismo e persistência na busca de seus ideais. Terá apoio de todos com quem trabalha ou negocia. Definições no amor, prazer e carinhos. Cuide da saúde.

Gêmeos – O Sol na sua quinta casa faz você realizar muito dos seus projetos de trabalho, vida familiar e afetiva. Organismo equilibrado. Positivo para viagens e compras. Tente em jogos.

continua após publicidade .

Câncer – Sua força perante os problemas domésticos será notável. Estará pronto para organizar as finanças e o trabalho. Não comente sobre sua vida. Seu amor anda distante, dê mais carinhos.

Leão – Seu dinamismo e poder de adaptação serão as principais armas que poderá contar nos negócios. Vencerá as dificuldades e usufruirá desta fase feliz no lar. Seu lado amoroso vem à tona.

continua após publicidade .

Virgem – Mercúrio e Sol trazem expansão nos negócios e oportunidades de organizar o trabalho. Conseguirá se livrar da maior parte dos problemas financeiros. Você se sente livre para tomar decisões afetivas.

Libra – Você tem alguns obstáculos impedindo seu sucesso. No próximo dia 11, Mercúrio passa a transitar no seu signo. Não crie problemas, vá devagar nas mudanças no lar. Amor com paixão.

Escorpião – Nesta fase não adianta ficar reclamando, pois além do Sol, Vênus também o desfavorece. Dificuldades para atingir seus objetivos profissionais. Pode acontecer um rompimento amoroso.

Sagitário – Terá oportunidade de resolver rápido os assuntos relacionados ao dinheiro e trabalho. Intuição e fatos novos na família trarão harmonia. Conte com parentes, sócios e viva intensamente.

Capricórnio – Ótimas energias astrais trazem oportunidades no trabalho. Releve alguns problemas e não discuta com Aquário e Libra. A família precisa de mais atenção. Tenha compreensão no amor.

Aquário – O dia é de alerta, evite viagens, compras e mudanças no trabalho ou negócios. Não espere colaboração, seja mais prestativo com todos. Redobre atenção com alguém que lhe causa irritação.

Peixes – Você tem tudo para resolver os problemas no trabalho. O momento é especial para organizar os negócios e até realizar mudanças no seu lar. Seu charme está exaltado, e com isso melhora o amor.

Siga o TNOnline no Google News