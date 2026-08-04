Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (04)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os arianos ficam no alerta até às 23h37, e a rotina é indicada enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você ainda acorda no alerta e, esta bastante emotivo, evite ser impetuoso ao falar com as pessoas do trabalho. A Lua, estará no seu signo após às 23h37. Cuide da saúde, nada de exageros alimentares.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O seu dia será bem tranquilo, conseguirá acertar seus negócios e ainda contar apoio no trabalho. Alegrias em casa, clima aconchegante com seu amor. A partir das 23h37, entrará no alerta.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período para acertar os negócios e melhorar seus ganhos. Terá a participação da família, sócios e de quem trabalha ao seu lado. Mais descontraído passa ao seu amor mais carinhos e atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase atual é de estabilidade no lar, trabalho e negócios. Você só tem que aproveitar. Positivo para compras, viagens e iniciar uma parceria comercial. Astral esta em alta com o público. Amor em evidência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você tem a seu favor o Sol e Júpiter no seu signo. Conseguirá resolver e vencer qualquer tipo de problema na profissão e nas finanças. Saiba aproveitar e leve os negócios da família adiante. Amor estruturado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase indica a necessidade de rotina no trabalho e setor doméstico. Gastos, mudanças e início de negócios precisam de atenção. Vênus no seu signo ajuda a segurar as finanças e equilibra a vida familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que precisa conter as exigências com a família e evitar complicações no trabalho. Vá com calma e tenha mais tranquilidade. Evite viagens e novos gastos. Melhore seu humor com a pessoa amada.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia de ótimas energias, você sente vontade de abrir mais seu espaço profissional. Aproveite seu senso de oportunidade, conseguirá acertar os negócios e ter apoio da família. Novos objetivos no amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase de viagens, compras, estudos, novos compromissos financeiros e profissionais. A família traz mais carinhos e atenção. Seu charme e simpatia vão atrair a pessoa amada. Saúde perfeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que esta mais tranquilo em relação a família, conseguirá dar o apoio que todos necessitam. A Lua favorece negócios domésticos, compras e encontro de parentes. Novas experiências na vida afetiva.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que haverá mais chances de realizar novos negócios, compras domésticas e ter apoio da família nas mudanças que quer realizar. Apoio da pessoa amada. Conte com Escorpião.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A Lua no seu signo traz a colaboração de sócios ou superiores no seu trabalho. Você se sente livre para negociar e vê o sucesso acontecer. Não faltará colaboração até da família. Agitação na vida afetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.