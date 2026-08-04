Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (04)

Quem nasceu nesta data é leal, impetuoso e carismático

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 06:05:18 Editado em 03.08.2026, 10:30:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (04)
Autor Os arianos ficam no alerta até às 23h37 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

ALERTA DO DIA

Os arianos ficam no alerta até às 23h37, e a rotina é indicada enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você ainda acorda no alerta e, esta bastante emotivo, evite ser impetuoso ao falar com as pessoas do trabalho. A Lua, estará no seu signo após às 23h37. Cuide da saúde, nada de exageros alimentares.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O seu dia será bem tranquilo, conseguirá acertar seus negócios e ainda contar apoio no trabalho. Alegrias em casa, clima aconchegante com seu amor. A partir das 23h37, entrará no alerta.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período para acertar os negócios e melhorar seus ganhos. Terá a participação da família, sócios e de quem trabalha ao seu lado. Mais descontraído passa ao seu amor mais carinhos e atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase atual é de estabilidade no lar, trabalho e negócios. Você só tem que aproveitar. Positivo para compras, viagens e iniciar uma parceria comercial. Astral esta em alta com o público. Amor em evidência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você tem a seu favor o Sol e Júpiter no seu signo. Conseguirá resolver e vencer qualquer tipo de problema na profissão e nas finanças. Saiba aproveitar e leve os negócios da família adiante. Amor estruturado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase indica a necessidade de rotina no trabalho e setor doméstico. Gastos, mudanças e início de negócios precisam de atenção. Vênus no seu signo ajuda a segurar as finanças e equilibra a vida familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que precisa conter as exigências com a família e evitar complicações no trabalho. Vá com calma e tenha mais tranquilidade. Evite viagens e novos gastos. Melhore seu humor com a pessoa amada.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia de ótimas energias, você sente vontade de abrir mais seu espaço profissional. Aproveite seu senso de oportunidade, conseguirá acertar os negócios e ter apoio da família. Novos objetivos no amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase de viagens, compras, estudos, novos compromissos financeiros e profissionais. A família traz mais carinhos e atenção. Seu charme e simpatia vão atrair a pessoa amada. Saúde perfeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que esta mais tranquilo em relação a família, conseguirá dar o apoio que todos necessitam. A Lua favorece negócios domésticos, compras e encontro de parentes. Novas experiências na vida afetiva.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que haverá mais chances de realizar novos negócios, compras domésticas e ter apoio da família nas mudanças que quer realizar. Apoio da pessoa amada. Conte com Escorpião.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A Lua no seu signo traz a colaboração de sócios ou superiores no seu trabalho. Você se sente livre para negociar e vê o sucesso acontecer. Não faltará colaboração até da família. Agitação na vida afetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta astrologia diário HORÓSCOPO PREVISÕES signos terça-feira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV