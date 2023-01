Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (03)

Da Redação

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. O período pede cuidados no trabalho. Evite ser intransigente com o par afetivo e família. Cuide da alimentação. Viagens neutras.

Áries – Ótima fase para resolver assuntos profissionais, entrada extra de dinheiro. Hora de acreditar no sucesso. Aceite apoio no trabalho e negócios. Clima especial no amor.

Touro – A Lua no seu signo proporciona uma fase tranquila no trabalho e chances de mudanças no lar. Positivo para viagens, compras e aceitar convites de amigos. Amor com um novo embalo.

Gêmeos – O dia é de alerta, administre melhor seus rendimentos. Desfavorável para compras, novos negócios e viagens. Vá devagar nas exigências com a família. Dificuldades no amor.

Câncer – Bom dia para investir nos seus sonhos profissionais e financeiros. Espere que logo receberá o apoio que busca nos negócios. Irá curtir melhor a vida afetiva. Solução de problemas domésticos.

Leão – Dia para recarregar as baterias e cuidar da sua saúde. No amor o astral esta cheio de fantasias, viva melhor também com a família. Positivo para organizar os seus novos negócios, aceite apoio.

Virgem – Você está de bem com a vida e conseguirá se expressar com mais facilidade. Positivo para viagens, compras e decisões domésticas. Aproveite o brilho de sua estrela e acerte sua relação. Tente na loteria.

Libra – Fase que não deve se irritar com a família, evite mudanças de humor o ideal é planejar cada passo com calma. Desfavorável para compras domésticas. A pessoa amada esta pronta a colaborar.

Escorpião – Neste início de ano saia da rotina com passeios, viagens e férias, enfim se desligue um pouco do trabalho. Precisará de paciência com Gêmeos e Aquário. Apoio nos negócios. Amor com emoções.

Sagitário – Dia que recebe com intensidade o carinho e o amor da pessoa amada. Excelente período, inclusive com colaboração nos negócios e trabalho. Cuide um pouco da saúde, evite exageros alimentares.

Capricórnio – Um dos melhores períodos do ano, é a fase do seu aniversário. Dê asas a imaginação e usufrua do amor. Estará disponível para o que der e vier. Lar com mudanças positivas. Apoio de Câncer e Áries.

Aquário – Fase que sua energia física pode ficar em baixa. Descanse mais, evite novos negócios, mudanças no trabalho e gastos fora do orçamento. Cuidado com o que vai propor a família. Amor com ciúmes.

Peixes – Use e abuse desta fase que traz alegrias no lar, trabalho e equilíbrio financeiro. Cuide mais do visual, pois irá chamar a atenção de todos. Convívio positivo com colegas, sócios ou superiores.

