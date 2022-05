Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (03)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social. Gostará de estar em contato com as diversas manifestações culturais. A sua autoconfiança que será a chave do seu sucesso. Inteligente, carismático e empreendedor.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e devem tomar cuidado durante este período negativo. Não aceite provocações no campo de trabalho. Seja cuidadoso com as finanças. Evite os ciúmes excessivo. Saúde em baixa.

Áries – Você vive um período de sucesso profissional e terá oportunidades de melhorar os ganhos, já que Júpiter estará no seu signo a partir do dia 11. Encare as mudanças e vá em frente. Amor suave.

Touro – Tenha paciência com a pessoa amada e com as finanças. Vênus, seu planeta só estará lhe favorecendo a partir do próximo dia 29. Seja mais atencioso com todos e vá devagar.

Gêmeos – O dia é de alerta, precisará de calma e pensamentos positivos. Sol e Lua estão na sua desfavorável 12ª casa. Mesmo que Mercúrio no seu signo colabore com o trabalho e finanças, o ideal é a rotina.

Câncer – Período para acelerar seus interesses profissionais, pois amanhã à noite você entrará no alerta. Pode receber convites para viagem e até negócios. Esta firme com a família e seu amor.

Leão – Dia agitado nos contatos de negócios e trabalho. Você é bem vindo nos vários setores que atua. Profissão e saúde protegidas. Excelente relacionamento afetivo. Conte com Áries.

Virgem – Dia que melhora sua produtividade o que faz crescer o trabalho e negócios. Colaboração da família nos assuntos financeiros que traz equilíbrio. Releve problemas com seu amor.

Libra – É hora de realizar algumas mudanças no trabalho e negócios. Conquista financeira trará paz para acertar as contas. Amor poderoso. Procure a felicidade com o andamento da vida familiar.

Escorpião – Período que deverá contar com recursos modernos, mas sem dispensar sua fé. Facilidade para acertar questões judiciais, início de projetos profissionais e se livrar de invejosos. Amor em paz.

Sagitário – Você sabe que todo ano nesta fase conseguirá acertar e receber apoio no trabalho e lar. Vários contatos de negócios e possível viagem. Comunicação fácil no amor.

Capricórnio – O astral esta agradável, o Sol em Touro traz grande força espiritual. Apesar da agitação social, evite discutir com Gêmeos, Câncer e Libra. Conte com a família. Mais apego com seu amor.

Aquário – Dia propício para compras domésticas e acertar dívidas da família. Possíveis mudanças nos negócios ou trabalho. Conte com o sucesso financeiro. Tente na loteria. Fortes sentimentos no amor.

Peixes – Período que deve superar um problema familiar, mesmo que tenha que lidar com pessoas nervosas. Sucesso no trabalho. É hora de ganhar mais. Conte com Áries e Virgem. Definição no amor.