Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (02)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças. Adie mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – O trabalho em equipe deve ser lucrativo. Marte, seu planeta aumenta a possibilidade de organizar as finanças e melhorar as condições da família. Amor especial. Evite o cigarro.

Touro – Você passa por uma fase de mudanças e o trabalho rende acima do esperado. As finanças estão crescendo. Pode negociar com imóveis, terras e setor de comércio. Inicie um regime.

Gêmeos – Resolverá problemas da família com bons resultados. Os negócios, trabalho e finanças vão bem, espere apoio. Algumas mudanças positivas acontecem no fim do mês, fique tranquilo.

continua após publicidade .

Câncer – Fase que se sente amparado pelo carinho da família e de pessoas do seu trabalho. Conquistas financeiras devem trazer tranquilidade. Chances de novos negócios. Vênus, no seu signo traz paixão.

Leão – Você sabe que nasceu para brilhar e nesta fase conquistará novos trabalhos. A cada dia vencerá uma nova batalha. Dia 12, Vênus estará no seu signo trazendo brilho no amor e aumento nas finanças.

continua após publicidade .

Virgem – A fase é chamada popularmente inferno astral, o ideal é ir devagar nas mudanças e busca dos ideais. Tente ser compreensivo com a família. Contenha a vontade de sair para novos gastos.

Libra – Invista na sua perseverança para se realizar, você esta um tanto tenso na relação afetiva e financeira. A Lua não o favorece é seu alerta, o ideal é a rotina. No trabalho, o melhor é não mudar nada.

Escorpião – Dia positivo no trabalho, conseguirá acertar os negócios, as finanças e sair para compras, até de uso pessoal. Explore sua agilidade mental e organize as mudanças que pretende fazer no lar.

Sagitário – Você sente que todos colaboram com seu trabalho e no lar. Fase que as finanças acontecem com facilidade e você pode sair para compras e planejar viagens. Amor pedindo carinhos e atenção.

Capricórnio – Invista mais na profissão, pois corre o risco de deixar a sua autoestima em segundo plano. Ame-se mais. A família esta harmoniosa. Aumento nas finanças. Evite a ansiedade.

Aquário – Dia para realizar alguns projetos de trabalho e de novos negócios. Terá oportunidades de atingir seus objetivos. A família esta um pouco distante, tenha paciência. Sorte em dobro nas finanças.

Peixes – Fase que estará mais agradável com todos, incluindo os que trabalham ao seu lado. A vida afetiva esta em harmonia, solução de antigos problemas. Conte com Câncer e Gêmeos.

Siga o TNOnline no Google News