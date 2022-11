Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (01)

Da Redação

Os aquarianos passam o dia no a alerta e os astros pedem cautela no trabalho

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no a alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação e mudanças em sua casa. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Fuja de discussões com seu par afetivo.

Áries – Você passa por transformações, que devem funcionar como estímulos para apostar nos projetos que acredita. Novos negócios, equilíbrio no trabalho e sucesso financeiro. Motive seu caso de amor.

Touro – Fase que poderá contar com ajuda que deve vir por meio de parceiros, novos negócios e até acertos de problemas na justiça. Dia feliz no trabalho e no lar. Seu amor dá mais atenção.

Gêmeos – O setor de trabalho estará aberto às novas iniciativas, há chances de renovação e ganhos. Aceite colaboração de sócios, superiores, principalmente de Escorpião e Áries. Alimente-se melhor.

Câncer – Período propício para iniciar novos projetos e canalizar sua energia para desenvolver o trabalho. Fase repleta de bons fluídos com a família. Mais amor com a pessoa amada. Saúde perfeita.

Leão – Dia para resolver pendência familiar, terá apoio para renovação no seu lar. Pode iniciar novos empreendimentos. Evite exageros alimentares, assim como bebidas alcoólicas.

Virgem – Você estará preocupado em materializar os projetos de trabalho e conquistar a segurança financeira. Chances de melhorar seus negócios, por isso evite ser tão exigente. Tente na loteria. Amor estável.

Libra – Fase de reestruturação na vida familiar, terá abertura para compra, venda, reforma e mudança de residência. Os caminhos se abrem no trabalho com chances de iniciar sociedade. Amor com paixão.

Escorpião – Neste período as oportunidades de crescimento virão de todos os lados, só precisa manter a auto confiança. Clima de expansão e apoio às mudanças que acontecem no trabalho e negócios.

Sagitário – Dia para ficar na rotina, enfrente com calma os desafios financeiros e familiares. Guarde suas emoções e as palavras. Evite novos gastos ou mudanças no trabalho. Organismo com perda de energia.

Capricórnio – Os planos de trabalho, negócios e ligados à vida familiar tem tudo para se concretizarem. Os problemas profissionais serão vencidos com facilidade. Controle a ansiedade. Dê apoio ao seu amor.

Aquário – Você ainda passa o dia no alerta, portanto deixe decisões, acertos profissionais e financeiros para quando estiver fora desse período. Dê mais atenção à família e seu amor. Evite gorduras e frituras.

Peixes – Um bom período para renovar seus projetos de negócios e trabalho. O astral está elevado para atingir seus objetivos. Compartilhe sua energia com o seu amor.

