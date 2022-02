Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (01)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constante durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Cuidado com mudanças ou alterações no trabalho. Amor neutro. Saúde neutra.

Áries – Nesta fase leve adiante seus negócios e organize o trabalho. Preste atenção nas oportunidades e não perca a chance de ganhar mais. Conte com Leão e Libra. Seu amor esta mais apaixonado.

Touro – A sua capacidade de se expressar e realização fará se dar melhor neste dia. O sucesso esta ao seu lado. Positivo para viagens e compras. Boas energias para o seu organismo. Amor com prazer.

Gêmeos – Tire o dia para resolver pendências financeiras. Conte com a família para novos negócios. Conseguirá vencer as adversidades no seu trabalho. Seu amor esta muito romântico.

Câncer – Período que conseguirá organizar sua vida familiar. O sucesso profissional e financeiro traz mais ânimo para novos compromissos. Aprenda a curtir mais a vida afetiva. Conte com Capricórnio.

Leão – Dia propício para buscar apoio nos negócios com chances de ganhar mais. Você atrai a simpatia de todos, inclusive da família. Mude seu visual. Muita paixão com seu amor.

Virgem – Você passa por um excelente período e sua autoconfiança profissional deve melhorar as condições financeiras. Procure ajudar Aquário e Peixes. Amor em fase de carinhos. Tome mais água.

Libra – Você é um privilegiado e deve se livrar de tudo que atrapalha sua felicidade no lar e no amor. Você recebe atenção e carinhos da família. Sucesso com vendas. Tente na loteria.

Escorpião – Período que resolverá problemas familiares, mas não fique preocupado, conseguirá acertar tudo, inclusive nas finanças. Clima de carinhos com seu amor, invista no relacionamento.

Sagitário – Mercúrio, Vênus e Marte estão na sua casa de trabalho e negócios. Haverá chances de resolver todos os problemas financeiros e os da família. Maior intimidade com seu amor.

Capricórnio – Você estará motivado para acertar os projetos familiares. Ótimo para negócios imobiliários e mudanças na decoração da sua casa. Energia de sobra para investir em novos planos.

Aquário – O dia é de alerta e você pode ter aborrecimentos no trabalho e com a família. Espírito crítico aguçado. Desfavorável para compra e viagens. Evite ser exigente com seu amor.

Peixes – Sinal de tensão, mas como você é muito sensível conseguirá detectar os problemas e solucioná-los. Cuide das finanças, evite novos gastos, além de viagens ou mudanças no lar.