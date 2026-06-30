Signos: confira seu horóscopo desta terça (30)

Quem nasceu hoje é uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência, modo de ver e analisar as situações. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

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ALERTA DO DIA

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a indicação é para analisar com cuidado o que esta acontecendo no trabalho. Evite gastos fora do orçamento. Se afaste de pessoas invejosas. Não deixe que a insegurança se instale no seu relacionamento.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Pode negociar ou trabalhar em equipe. O sucesso financeiro esta em suas mãos. Segure a impaciência. O seu astral indica acertos e compras para o lar e harmonia com todos. Boas expectativas no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O dia reserva equilíbrio no lar, o que será importante para acertar os problemas e resolver assunto de negócios imobiliários. Pode assumir novos compromissos de negócios e trabalho. Amor tolerante.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Sua vida profissional deve ganhar novo impulso, e as mudanças serão bem vindas. Use e abuse da sua inteligência. As finanças se estabilizam. Um fato novo poderá trazer motivação com a família. Amor total.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Fase que esta exigente com a família, lembre-se que o Sol o protege e, que não há motivos para criar problemas. Seja objetivo nos negócios. Chances de novos ganho. Cuide da saúde. Vida amorosa estável.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Neste período não deve passar dos limites em relação aos seus gastos e ter paciência com a família. O Sol o desafia a pensar mais no bem estar dos outros. Vênus traz oportunidades e equilíbrio no amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Vênus desfavorece o setor afetivo e pede cautela com novos gastos. Pode se sentir sufocado, mesmo assim vá em frente com seus projetos profissionais e afetivos. Compreensão no lar, esta tudo bem.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Dia que suas decisões domésticas estão em alta, pode contar com a família, sair para compras e acertos no setor afetivo. O amor vem com toda energia. Pense em novo projeto doméstico. Sucesso financeiro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase é positiva no trabalho e no lar, mas continue se cuidando com os invejosos. Não adianta depois dos problemas acontecerem, se queixar. O sucesso vem fácil nos negócios. Amor firme e decidido.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua esta em seu signo e tudo que exija planejamento e atenção aos detalhe está favorecido. Possibilidades de ganhos extras. O amor vem com renovação e harmonia na convivência. Saúde perfeita.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você passa pelo alerta e pode ter dificuldades para manter o equilíbrio emocional. Fique na rotina até o dia 01 de julho às 16h34, quando a Lua passará para o seu signo. Conte com a família.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O início do dia será tranquilo e você deve se programar para o alerta que tem início amanhã às 16h34. Evite complicar a vida profissional. Aproveite para acertar o setor financeiro e afetivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que terá mais clareza de suas ideias e disposição para acertar os problemas da área profissional. Dê atenção às pessoas com quem trabalha ou negocia. Seu amor vem com tranquilidade e paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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