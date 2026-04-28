Signos: confira seu horóscopo desta terça (28)
Quem nasceu hoje sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional
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QUEM NASCEU HOJE
Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.
ALERTA DO DIA
Os librianos passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure deixar o ambiente de trabalho mais leve. No amor, a sutileza fará bem para você e a pessoa amada. Saúde em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você tem Marte, no seu signo abrindo caminhos para novos ganhos, solução de antigos problemas e chances de iniciar negócios. O amor vem com definição. Não abuse na alimentação.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O período traz segurança na área profissional e consequentemente nas finanças. Evite somente comentar sobre seus projetos. Um dia muito especial na vida familiar. Amor com carinhos. Saúde em ordem.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O dia reserva novidades na vida profissional, Vênus no seu signo tira do seu caminho os invejosos e aproveitadores. A sua comunicação será perfeita no trabalho e para mudar o rumo dos negócios. Amor com paz.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Os interesses profissionais e materiais ainda tem alguns dias para se concretizarem. Espere e poderá contar com apoio de Sagitário e Áries. A pessoa amada esta muito exigente. Vem novidades financeiras.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você esta livre para usufruir de melhores condições financeiras. A Lua aumenta seu otimismo. Conte com o sucesso em novos empreendimentos. A família esta confiante nos seus projetos. Amor com muita paixão.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
A fase traz chances de resolver os problemas do trabalho. Notícias sobre as finanças. Conseguirá acertar as contas. Pode esperar por novos compromissos profissionais. Amor com um pouco de ciúmes.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O seu dia será no alerta, evite novos gastos, viagens e mudanças no trabalho. Não conte muito com facilidades, terá que dar muito de si. Seu amor procura colaborar, aceite. Evite a ansiedade.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Fase que deve se organizar para o feriado, pois estará no alerta. Não conte com aberturas profissionais e financeiras. Desfavorável para fazer exigências a sua família. Controle o ciúmes com seu amor.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O Sol favorece os assuntos materiais. Receberá apoio para novos negócios, acertos na área profissional e para resolver os problemas financeiros. Sorte envolvendo a família. Amor com muita paixão.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O dia será de sucesso profissional e financeiro. Colaboração de sócios ou superiores. Os assuntos domésticos trazem alegrias, resolverá problemas com parentes de Virgem e Leão. Amor com emoções.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Fase para acertar problemas da área doméstica, conseguirá ajustar os assuntos financeiros. Evite ser radical com Virgem, Libra e Leão. A pessoa amada passa muita compreensão. Cuide da saúde.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O dia será importante para melhorar o relacionamento profissional. O ideal é ter paciência com quem trabalha. Procure mais o seu lado religioso e se fortaleça. Amor firme. Finanças sem problemas.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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