Signos: confira seu horóscopo desta terça (27)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro ficam no alerta, até às 22h03, e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação e mudanças em sua casa. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Fuja de discussões com seu par afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você esta mais tranquilo com as mudanças no trabalho. A Lua no seu signo traz chances de realizar compras domésticas e negociar com imóvel. Ideia criativa no amor e acertos para os que estão com problemas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O seu dia ainda será no alerta até ás 22h03, e o ideal é ser mais compreensivo no trabalho. Vencerá os problemas já que Vênus, dá seu aval. Grandes novidades nos negócios. Ideias criativas no lar.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você tem um início de dia bem amparado pelos astros e pode sair para organizar os negócios, trabalho e solução de assuntos jurídicos. O amor esta bem carinhoso. Entrará no alerta às 22h03.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia que esta bem apoiado pelos astros em relação ao trabalho. Chances de bons negócios, acertos financeiros e solução de problemas da família. Bom período com seu amor, acerte as pendências.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período que terá energia de sobra para solucionar alguns problemas familiares. Otimismo na área profissional, com chances até de iniciar novos negócios e compras à prazo. Amor renovado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Aproveite o período para melhorar o relacionamento com pessoas do trabalho ou negócios. Todos estão prontos a colaborar. Evite suas críticas naturais. Será importante cuidar mais da saúde. Amor criativo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A influência do planeta Vênus, no seu signo indica sucesso e satisfação com o trabalho e negócios. Evite as dúvidas e saiba usufruir deste período positivo. Peça apoio à família. Seu amor vem com paixão.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol no seu signo indica a necessidade de organizar a vida familiar, financeira e profissional. Mercúrio o planeta da comunicação o desfavorece e você precisa ser mais objetivo e menos rancoroso.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período em que o Sol, transita na sua desfavorável 12ª casa, indica dificuldades de toda ordem. Precisará usar sua inteligência para analisar cada situação e evitar problemas no trabalho, lar e finanças.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que conseguirá organizar as finanças e dar apoio à família. Use mais sua criatividade e, saiba que deve acertar as finanças e os problemas domésticos. Busque apoio com parentes. Amor agradável.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que esta pronto para resolver alguns assuntos domésticos. Sua determinação será a chave para a tranquilidade financeira. Pode sair para compras de uso pessoal. Conte com Câncer e Áries.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Notícias positivas nos seus negócios, acertos na vida profissional e boas notícias da família. Pode viajar, sair para compras e iniciar projetos de trabalho. Intuição fortíssima. Alegrias no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.