Signos: confira seu horóscopo desta terça (26)

QUEM NASCEU HOJE

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

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ALERTA DO DIA

Os librianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, o momento pede maior analise e menos impulsividade. No amor, a indiferença pode comprometer a vida a dois. Saúde neutra.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você recebe apoio para implantar suas ideias nos negócios. Entusiasmo com a participação de sócios ou superiores que devem trazer sucesso profissional e financeiro. Em alta viagens. Amor vibrante.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Marte no seu signo, abre espaço para renovar e resolver antigos negócios. Estará disposto a abrir novos caminhos no trabalho. Esqueça o passado e valorize o apoio que recebe. Amor com muita paixão.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para resolver os negócios e problemas da família. A preocupação com filhos ou parentes será sanada. Respira leve e conseguirá acertar as finanças. Amor em destaque. Fase de paz e sucesso.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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A fase indica a necessidade de abrir mais sua mente e encontrará a solução para os problemas profissionais. Peça apoio a Capricórnio e Leão. Equilibre sua alimentação. Carinhos do seu amor. Não viaje.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que deve ser rápido para resolver os problemas profissionais e buscar ajuda para o setor financeiro. A família colabora. Aceite apoio de Aquário e Áries. No setor afetivo pode ter uma decepção. Cuide da saúde.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A Lua esta no seu signo e você sente que conseguirá acertar os negócios e abrir novos espaços profissionais. Pode aceitar apoio financeiro para parcerias. Positivo para resolver conflitos de opinião em família.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você esta passando pelo alerta e deve evitar viagens, compras além de mudanças nos negócios ou trabalho. O ideal é ficar na rotina. Não abuse na alimentação e nas exigências com seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia será de sucesso total. Vênus e Júpiter na sua positiva nona casa, é o sinal que esperava para ter conquistas profissionais e financeira. O amor começa a melhorar. Saúde equilibrada.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que pode contar com a ajuda profissional e financeira. Sol e Mercúrio, no seu signo oposto abrem caminhos para o sucesso. Faça as mudanças que necessita nos negócios. Amor exaltado.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você sente que pode mudar os negócios e o trabalho. Encontrará fácil a saída para renovar a vida familiar e resolver os problemas financeiros. A influência astral é animadora com seu amor. Tenha mais fé.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A movimentação astrológica indica a necessidade de resolver os negócios e compras imobiliárias. Marte na sua quarta casa traz equilíbrio para os assuntos da família. Nova atração para os desimpedidos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que pode esperar vitórias na área doméstica. Com facilidade acertará suas contas. Pode sair para negociar e controlar com sucesso as finanças. Grande disposição física. Amor com encanto.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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