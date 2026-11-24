Signos: confira seu horóscopo desta terça (24)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.
ALERTA DO DIA
Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Adie mudanças no setor de trabalho. O momento pede calma em tudo o que for fazer. Rigor com as finanças. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que estará animado com o sucesso financeiro e profissional. Positivo para compras, viagens, início de negócios e acertos na vida familiar. Momentos românticos que devem trazer carinhos no amor.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Não aceite o desanimo, ao contrário esta é uma fase de boas mudanças no trabalho e possibilidade de melhorar seus negócios. Encare o futuro com mais confiança. Refaça seus planos domésticos. Amor participativo.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Seu dia será no alerta, você acorda de mau humor. Evite realizar mudanças no trabalho. Use seu equilíbrio emocional e colabore no setor profissional. Não discuta com seu par afetivo e com a família.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Período que você esta bem, e poderá contar com apoio para realizar mudanças no trabalho. Forte dinamismo que deve garantir harmonia com sua família. Curte seu amor. Aceite apoio de Virgem.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Fase para usufruir e aproveitar das boas indicações astrais no trabalho, vida familiar e afetiva. Seu brilho voltou com o sucesso financeiro e com mais saúde. Felicidade e muitos acertos no amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
A influência do Sol na sua quarta casa astral indica melhoras no trabalho e sucesso financeiro. Poderá contar com apoio para novos negócios, incluindo com a família. Não seja impaciente com seu amor.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que mesmo que enfrente algum problema no ambiente familiar, os astros garantem alegrias no lar e no trabalho. Pode realizar mudanças no setor doméstico, mas precisará acertar as finanças.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O trabalho vem com suporte financeiro, controle a impaciência nos negócios. Dê apoio a pessoa amada, evite o ciúmes e nada de mudanças de humor. Poderá contar com Touro, Câncer e Aquário.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O período indica a realização dos projetos profissionais e familiares. Poderá contar com mudanças no setor financeiro. Desejos atendido pela família. Você esta bem no amor. Aceite apoio de Leão e Peixes.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O Sol o desfavorece e você não deve esperar apoio. Não discuta com seus familiares e não guarde mágoas da pessoa amada. Evite gastos fora do orçamento. Não dramatize seus problemas.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Dia calmo no setor profissional, poderá contar com apoio para mudar o rumo dos seus negócios e do trabalho. Imaginação solta nos projetos domésticos. No amor, o clima será de paixão.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Poderá conta com apoio profissional, os negócios fluem em direção ao sucesso. Apenas, reconheça as necessidades das pessoas que trabalham ao seu lado. Boas mudanças no setor afetivo. Pode viajar.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.