Signos: confira seu horóscopo desta terça (23)

QUEM NASCEU HOJE

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

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ALERTA DO DIA

Os librianos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham que fiquem longe de disputas no trabalho. Não se irrite por qualquer coisa e lembre-se que você pode sair perdendo numa discussão. Cuidado com gastos fora do orçamento.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você recebe a influência do Sol, na sua quarta casa astral, que traz oportunidades de acertar problemas domésticos e melhorar o nível financeiro da família. Colaboração para solução de dificuldades no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Suas relações profissionais trarão o sucesso que busca. Trabalho, negócios e parcerias com acertos financeiros. Positivo para viagens, compras e solução de problemas com Leão. Amor com discussões.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para resolver os assuntos financeiros da família. A paciência será necessária para ter mais carinhos do seu amor. Pode contar com grandes vitórias nos negócios. Conte com Escorpião e Aquário.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você está passando por uma das melhores fases do ano, é o Sol no seu signo, que traz novas oportunidades no trabalho e negócios. Conte com a colaboração financeira nos seus projetos. Amor suave.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período indica a necessidade de não passar dos limites nos gastos ou realizar mudanças na área profissional. Saiba usar sua inteligência para não criar problemas no lar. Proteção do seu amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A Lua no seu signo indica realizar acordos financeiros e iniciar negócios com a família. Seu organismo está fortalecido, conseguirá acertar problemas digestivos. Amor com ciúmes, evite confusões.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você está passando pelo alerta, a Lua não favorece os assuntos financeiros da família. Fique na rotina e não faça novos negócios, gastos e viagens. Seja mais atencioso com pessoas do trabalho.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O dia promete tranquilidade no seu lar, a família colabora e aceita suas ideias. Positivo para viagens, compras e decisões nos negócios. Facilidade para mudar o rumo do seu trabalho. Amor com emoções.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Pode sair para compras, negócios com Gêmeos e Áries. Vencerá os problemas financeiros e terá chances de realizar parcerias. Novas responsabilidades na vida familiar. O amor promete mais paixão.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Fase que está mais seguro em relação aos assuntos da família. Receberá apoio no trabalho. Finanças equilibradas, aproveite para negociar e realizar compras. Saúde perfeita. Amor sensual.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que receberá apoio total da família e das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Você está pronto para administrar suas finanças. Alta vibração com sócios ou empregados. Amor suave.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia promete tranquilidade no trabalho. Progresso para quem tem seu próprio negócio. Mais sensível e sonhador terá o apoio da família e do seu amor. Tente na loteria.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.