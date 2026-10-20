Signos: confira seu horóscopo desta terça (20)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Não teme os desafios da vida. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões que requerem chefia são as mais indicadas, por ter um forte intelecto. Intenso, trabalhador e perspicaz.
ALERTA DO DIA
Os aquarianos passam o dia no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período. Evite qualquer tipo de extravagância financeira. Questões profissionais exigirão atenção. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
O Sol na sua sétima casa astral fortalece as necessidades de aceitar apoio no setor de trabalho e abrir frentes de parceria. Bons resultados na finanças. Amor exigente. Saúde em ordem.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase de bons negócios e sucesso na vida profissional. Estão favorecidos novos compromissos financeiros. Poderá contar com sócios, superiores e a família. Programe viagens. Amor sensacional.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período de equilíbrio no trabalho e negócios. Você terá apoio para renovar a vida doméstica e profissional. Notícias importantes sobre a família. Positivo para viagens e compras. Amor com muita paz.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Dia que não deve criar problemas com a família, seja mais atencioso com todos. Poderá realizar mudanças no trabalho e aceitar colaboração. Saúde em ordem. Revelação importante no amor. Cuide da saúde.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A influência de Marte no seu signo, é sinal positivo para mudar, acertar e resolver as finanças. Sorte em negócios imobiliários. Novidades sobre a vida familiar. Melhora da energia. Amor inseguro. Boa saúde.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você sente que terá chances de organizar e até mudar o seu trabalho e negócios. Pode ir em frente com novas ideias e resolver rápido os problemas financeiros da família. Alegria com pessoas de Touro e Áries.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O setor profissional e dos negócios, devem trazer boas surpresas, logo conseguirá ver o aumento financeiro que vem almejando. Terá apoio, incluindo da sua família. Surpresas na área afetiva. Boa saúde.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
A fase ainda desfavorável, o Sol só passa a transitar no seu signo dia 23, então o ideal é paciência e rotina. Evite qualquer tipo de mudança no seu lar e trabalho. Amor com ciúmes. Cuide da saúde.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Nesta fase precisará se organizar, daqui uns dias você vai entrar na fase negativa do Sol na sua desfavorável 12ª casa astral. Crie segurança no lar, trabalho e finanças, o ideal é se preparar. Cuide da saúde.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Novidades da família, receberá notícias positivas. O trabalho e finanças caminham para a estabilidade. Pode viajar, assumir compromisso de trabalho e contar com mais dinheiro. Amor vibrante.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você ainda passa o dia no alerta e não deve sair da rotina. A Lua desfavorece novas ações no trabalho e mudanças financeiras. Evite compras, viagens e discussões no lar. Problemas com seu amor.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O seu dia será bem tranquilo, o trabalho, negócios e até a vida familiar trarão apoio e paz. Hoje o ideal é se programar, seu alerta tem início amanhã às 09h36. Período que deverá ficar na rotina.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.