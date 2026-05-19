Signos: confira seu horóscopo desta terça (19)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta forte; poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

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ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças e acertos no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde em leve baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A partir deste período Marte, ingressa na sua segunda casa, indicando maior tranquilidade no setor profissional. Pode levar adiante mudanças que pretende realizar no trabalho. Amor com carinhos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você será um privilegiado desta fase, já que terá Marte no seu signo agilizando os negócios, compras e abrindo espaço na profissão. Vem mais dinheiro e apoio da família. Amor com estabilidade. Boa saúde.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase você terá aumento nos negócios, chances de mudar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Você esta a um passo do sucesso, dia 21, o Sol vai colaborar com seus sonhos. Conte com a família.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Necessidade de não passar dos limites no lar, trabalho e nos gastos. Você passa o dia no alerta, a Lua pede paciência, o ideal é buscar apoio. Amanhã Vênus, entra no seu signo, mas vá com calma.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia tranquilo no trabalho e com a família. Conseguirá acertar assuntos financeiros. Apoio às suas ideias de negócios. Não deixe a vida amorosa em segundo plano. Amanhã Vênus trará problemas com os amigos.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A convivência profissional esta bem equilibrada, você passa boas energias a todos, incluindo a família. Positivo para viagens, compras e visitas a parentes. Vida amorosa com estímulo. Saúde com energia.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Busque apoio da família nas decisões financeiras. Evite criar problemas e saia em busca de renovação nos negócios. Conseguirá superar os problemas da vida afetiva. Não discuta com Capricórnio e Câncer.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase você sente que tem apoio nos negócios e, com isso ganha mais. Pode realizar algumas mudanças no lar, mas seja prudente com os invejosos. Novidades na sua vida afetiva. Boa saúde.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sua auto estima traz mais tranquilidade para os projetos. Você sente que pode ir em frente com as mudanças que pretende realizar no trabalho. Seu amor procura colaborar. Cuide da saúde.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Os lances nos negócios trarão todas as chances que vem buscando na vida profissional. A paciência ainda deve imperar. Compartilhe com a família seu sucesso. Seu amor traz mais paixão.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia é de grande magia na vida familiar, todos estão prontos a colaborar com suas ideias financeiras. Vem fácil o sucesso e acertos domésticos. Pode assumir novos compromissos. Vênus traz paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você vive um bom período e tem a seu lado as pessoas com as quais trabalha ou negocia. Não reclame da sorte, saiba aproveitar as chances de ampliar a vida profissional. O amor vem com estímulos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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