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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça (16)

Quem nasceu hoje tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 06:00:00 Editado em 15.06.2026, 11:05:42
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Signos: confira seu horóscopo desta terça (16)
Autor Os cancerianos passam o dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

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ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Marte traz proteção e abre caminhos profissionais e financeiros. Conseguirá realizar a maior parte dos seus projetos, incluindo compras, parcerias com familiares e viagens. Amor sólido. Saúde ótima.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Um bom dia na área financeira, é hora de aproveitar as boas indicações astrais para resolver os negócios, trabalho e novas oportunidades de ganhar dinheiro. Vá em frente o sucesso o espera. Amor total.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você tem Sol e Lua favorecendo sua vida. Ótimas vibrações nos negócios, saiba aproveitar. Pode contar com apoio de sócios, colegas de trabalho e superiores. Lar com carinhos. Amor agitado.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O seu dia será no alerta, a Lua pede rotina, adie mudanças e inovações. Não espere oportunidades no trabalho e vida familiar. Procure se desligar dos problemas. Cuidado com falsos amigos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Vênus no seu signo traz ótimas energias nos negócios e trabalho. Procure ter mais atenção com seus empreendimentos. Conseguirá acertar problemas que o preocupavam. Amor consolidado. Saúde ótima.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Sua opinião esta firme para negociar, incluindo compras domésticas e acertos de parceria com familiares. O seu astral traz oportunidade promoção ou mudar de trabalho. No amor, ciúmes e discussão.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O seu astral esta positivo no trabalho, no lar e com seu amor. Saiba viver o período e resolver pequenos problemas financeiros. Ganhará novos estímulos até para viagens e a certeza de viver um grande amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você precisará dar apoio às pessoas do trabalho. Nas finanças, seu astral continua elevado, pode sair para compras e aceitar parceria de familiares. Felicidade com a vida afetiva, momentos de carinhos.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que terá chance de organizar seu trabalho, poderá ser convidado para parceria. Interesses profissionais ligados à família ou produtos domésticos trarão os lucros que busca. Amor audacioso, cuide-se.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Pode aceitar colaboração de familiares nos negócios, trabalho e novos compromissos financeiros. Amor prometendo momentos inesquecíveis. Cuide mais da aparência.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia tranquilo na área profissional e financeira. Pode realizar as mudanças que quiser e sair para compras de uso pessoal. Tente se guiar pela intuição em relação aos assuntos domésticos. Amor brilhando.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Resolva os negócios da família, pode incluir compras domésticas e artigos de decoração. Na área profissional estará motivado. Dê apoio as pessoas do trabalho. A paixão esta com toda energia. Saúde perfeita.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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