Signos: confira seu horóscopo desta terça (12)

QUEM NASCEU HOJE

Defenderá suas opiniões com energia. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.

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ALERTA DO DIA

Os piscianos ficam no alerta até às 21h05, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Evite ser exigente com as pessoas à sua volta. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Áries.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você tem um bom dia para resolver assuntos do trabalho, negócios e conquistar a tranquilidade desejada. Resolverá as questões domésticas. Procure se programar, entrará no alerta às 21h05.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que estará exigente com a família, relaxe, porque não há problemas. Conseguirá acertar as questões profissionais e financeiras e tem apoio até para parceria comercial. Boa saúde. Amor com carinhos.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase atual ainda é difícil, o Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é o seu inferno astral. Vá com calma, Vênus até favorece o amor e finanças. Mas, não abuse, deixe as decisões para depois do dia 21.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período que deve afastar a tensão e, levar o trabalho com determinação. Logo resolverá as questões financeiras. Você tem tudo para se livrar do que atrapalha seu sucesso. Amor com mágoas, cuidado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A influência atual do Sol, na sua positiva 10ª casa é, o sinal que precisa para solucionar os problemas domésticos. Seja mais compreensivo e dê apoio à Peixes. Conseguira resolver questões financeiras. Amor feliz.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia é de solução de problemas profissionais, conseguirá organizar as finanças e sair para novos trabalhos. Aceite apoio da família. Continua a fase positiva para compras e acertos nos negócios. Amor sincero.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Fase que deve evitar conflitos com a família, evite impor as suas ideias, vá com calma. O trabalho continua bem colocado, pode aceitar parcerias comerciais. Seu carisma será notado pelo seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período é positivo para dar maior apoio a família e alguns parentes. Na saúde, procure adotar alimentos mais balanceados, evite gorduras e sal. O trabalho continua a trazer o equilíbrio financeiro.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que sua comunicação ativa novos contatos e, com isso atraíra bons negócios e solução de problemas profissionais. Sua garra traz o dinheiro, que busca. Amor com paixão. Saúde ótima.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você esta bem colocado e sente o sucesso acontecer. Saia em busca de novos trabalhos, negócios, aceite apoio e parcerias. Ótimo para compras, viagens e acertos com sócios. Amor poderoso.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que deve dar maior atenção à família, mas encontrará alguns desafios with pessoas nervosas. Vencerá as dificuldades e tem ao seu dispor melhores condições financeiras. No amor controle os ciúmes.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você ainda acorda de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h05. Cuidado com novos gastos, viagens e mudanças no seu lar. Evite discussões com a família. Seu amor precisa de atenção.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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