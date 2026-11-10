Signos: confira seu horóscopo desta terça (10)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Nada escapa aos seus olhos devido a sua forte competência. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados durante este período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças inesperadas. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência da oitava casa astral aumenta sua vontade de negociar, viajar e ir as compras. Período de transformação, planeje o trabalho dando tempo para que tudo aconteça em dezembro. Amor com Paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O setor profissional ativa os ganhos e os negócios fluem em direção ao sucesso. Aceite apoio de Peixes e Escorpião. Procure dar atenção a sua família e se acerte com seu par afetivo. Aprenda a ser mais paciente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase astral é de sucesso e colaboração. Organize seus negócios e poderá contar com melhora financeira. Realize algumas mudanças e no final conseguirá apoio, dinheiro e paz. Amor em alto astral.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O dia promete ser especial nos negócios e trabalho. Pode sair para compras e encontrar amigos para realizar parceria comercial. Criatividade a mil por hora. Amor com carinhos e decisões. Apoio da família.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período para resolver os problemas da família. Pode sair para compras domésticas. Use sua criatividade para ganhar mais dinheiro. Dê apoio ao seu amor, aproveite esta fase feliz. Cuidado com as confidências.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase mais difícil já passou, o momento agora é de mudar e conquistar o que deseja em termos profissionais e afetivo. Positivo para começar parceria comercial. Criatividade no amor. Você esta mais comunicativo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A influência do Sol na sua segunda casa astral abre espaço para realizar seus objetivos no trabalho e dinheiro. Entrosamento perfeito no setor profissional. Fase que vem mais dinheiro. Euforia no lar.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A cada dia que passa você recebe apoio no trabalho e com chances de organizar novos negócios. Dinamismo no lar, pode contar com boas mudanças. Evite magoar a pessoa amada, não passe dos limites.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você já percebeu que o período astral é exigente, e que não deve pedir apoio. Sol e Lua estão nas sua desfavorável 12 casa astral, e a paciência e compreensão devem prevalecer. Poupe suas energias.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A influência do Sol favorece organizar seus negócios e vida familiar. Fase sem problemas, todos estão prontos a colaborar. Pode sair para compras, iniciar projetos e apoiar quem precisa. Amor definido.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase você esta com energia de sobre para resolver os problemas domésticos, incluindo compra, venda ou reforma da sua casa. Aja com prudência para não perder dinheiro. Melhora a vida afetiva.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Os astros indicam bom momento para mudanças profissionais, viagens, compras e cuidar da sua aparência. Aproveite para estar com a família e amigos. Vida social agitada. Amor com carinhos. Saúde ótima.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.