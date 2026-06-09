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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça (09)

Quem nasceu hoje terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 06:00:00 Editado em 08.06.2026, 11:02:05
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Signos: confira seu horóscopo desta terça (09)
Autor Os nativos de Áries acordam no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Áries acordam no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Adie mudanças no trabalho. Os astros pedem calma e pensamentos positivos, principalmente ao lidar com a família. No amor, evite brigas e o ciúmes.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você acorda no alerta e, precisará de paciência para não ter problemas. Desfavorável para viagens, compras à prazo, mudanças nos negócios e trabalho. Dê mais atenção à saúde. Não discuta com Câncer.

TOURO (21/04 a 20/05)

Dia propício para realizar alterações na área profissional. Não descarte a possibilidade de mudar os negócios, iniciar parceria e trocar de emprego. Apoio dos astros nas finanças. Paciência com seu amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Terá mais energia para planejar a vida profissional, que toma rumo do sucesso. Surpresa agradável nos negócios. Amor vibrante. Pode contar com a família, que traz carinhos e muita paz.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Nesta fase não deve iniciar negócios e trabalho. Evite discussões com a família e responda a todos com calma. Bons momentos com seu par afetivo. Procure ter um dia tranquilo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que deve ir devagar nos negócios. Evite ressentimentos e não discuta com sócios ou familiares. Poderá se aborrecer com assuntos ou mudanças no lar. Vida afetiva acomodada, vá com calma.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que conseguirá acertar as contas e ter apoio de quem trabalha ou negocia. Você se sente realizado em função do sucesso financeiro. A família transmite segurança. O amor exige mais atenção.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Dia que esta mais feliz e tranquilo em relação a vida familiar. Todos colaboram com seus projetos, o que traz equilíbrio financeiro. Pode viajar, buscar apoio no trabalho e sair para compras. Amor com brilho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Aproveite as boas indicações astrais para mudanças nos negócios e no trabalho. O dinheiro vem com equilíbrio, mas não abuse nos gastos. Fique atento com os invejosos. Amor precisando de proteção.

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SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dê atenção aos assuntos da família, pode sair para compras domésticas e resolver antigos problemas. Impulsione os projetos de viagens e estudos. Boas novas no amor. Conte com Áries e Touro.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você terá chance de resolver problemas da vida familiar. Conseguirá acertar o setor financeiro que se estabiliza. Fique mais atento às necessidades do seu amor, evite a impaciência.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase atual indica a necessidade de dar mais apoio à família. Bom dia para lidar com as finanças e compras. Promoção a caminho. Saúde em ordem. Evite engordar. Amor com brilho e paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você esta livre do alerta, a Lua esta no seu signo e você fica mais tranquilo. Conseguirá realizar bons negócios e ter apoio de pessoas com quem trabalha. Ânimo em relação à família. Amor motivado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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