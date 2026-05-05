TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta terça (05)

Quem nasceu hoje é o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 06:00:00 Editado em 04.05.2026, 13:50:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta terça (05)
Autor Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 16h07 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 16h07, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fase que sua coragem será benéfica para tomar decisões no trabalho. Pode investir em imóveis em um negócio próprio. Novidades agitam a vida afetiva e solução de antigos problemas. Domine a ansiedade.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período é bem tranquilo no trabalho e aberturas para quem tem seu próprio negócio. Aceite apoio de sócios, colegas, superiores, nativos de Virgem e Leão. Ótimas oportunidades na área afetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O ideal neste período é não sair da rotina. Evite realizar mudanças no trabalho, aceite apoio de quem está ao seu lado. Vênus equilibra as finanças e o amor, por isso conseguirá resolver muitos dos problemas.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta fase procure a rotina, cuidado com novos gastos, mudanças no trabalho e, com a família a paciência deve imperar. Enfrentará altos e baixos. Apoio de nativos de Escorpião, Aquário e Áries.

LEÃO (22/07 a 22/08)

As amizades e contatos estão em destaque. Os negócios e trabalho estão bem colocados e voltam a crescer. Facilidade para dialogar com familiares. A pessoa amada busca o seu apoio. Tente na loteria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

As parcerias profissionais serão o ponto forte para o equilíbrio financeiro. Seu bom humor ajuda a trazer apoio na família. Pode sair para compras, visitas, encontro de negócios e viagens curtas.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Período que a família precisa do seu apoio, seja mais prestativo com todos. Ótimo para compras para o lar. Alegrias com o trabalho e negócios. Logo terá o equilíbrio na área financeira. Amor com muita paz.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia positivo para resolver problemas do trabalho. Conseguirá vencer uma crise profissional. Seja perseverante para mudar o rumo dos seus negócios. Amor envolvente. O lar vem com apoio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 16h07. Deixe as decisões profissionais, financeiras e assuntos da família para resolver após esse horário. Busque a paz. Evite viagens.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia que precisará organizar os negócios, trabalho e assuntos domésticos logo cedo, a partir das 16h07 entrará no alerta. Seja perseverante e conquistará o que busca. Amor sensual.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase é propícia para acertar alguns dos problemas familiares. Será importante dar apoio à nativos de Escorpião, Sagitário e Touro. Seu coração esta em busca da renovação afetiva. Boa saúde. Saia para compras.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O clima é de boa convivência com a família e com chances de resolver antigos problemas. No trabalho terá que ser mais prestativo e assim evitará perdas. O amor vem com muita paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aniversário astrologia Equilíbrio Financeiro HORÓSCOPO previsões astrológicas signos do zodíaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV