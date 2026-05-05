Signos: confira seu horóscopo desta terça (05)

QUEM NASCEU HOJE

É o amigo para todas as horas. Sabe que tem muita capacidade e não gosta de fugir dos desafios. Tem um bom coração, por isso está sempre ajudando os mais necessitados. A família será seu porto seguro. É audacioso, virtuoso e forte.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 16h07, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Fase que sua coragem será benéfica para tomar decisões no trabalho. Pode investir em imóveis em um negócio próprio. Novidades agitam a vida afetiva e solução de antigos problemas. Domine a ansiedade.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período é bem tranquilo no trabalho e aberturas para quem tem seu próprio negócio. Aceite apoio de sócios, colegas, superiores, nativos de Virgem e Leão. Ótimas oportunidades na área afetiva.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O ideal neste período é não sair da rotina. Evite realizar mudanças no trabalho, aceite apoio de quem está ao seu lado. Vênus equilibra as finanças e o amor, por isso conseguirá resolver muitos dos problemas.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Nesta fase procure a rotina, cuidado com novos gastos, mudanças no trabalho e, com a família a paciência deve imperar. Enfrentará altos e baixos. Apoio de nativos de Escorpião, Aquário e Áries.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

As amizades e contatos estão em destaque. Os negócios e trabalho estão bem colocados e voltam a crescer. Facilidade para dialogar com familiares. A pessoa amada busca o seu apoio. Tente na loteria.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

As parcerias profissionais serão o ponto forte para o equilíbrio financeiro. Seu bom humor ajuda a trazer apoio na família. Pode sair para compras, visitas, encontro de negócios e viagens curtas.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Período que a família precisa do seu apoio, seja mais prestativo com todos. Ótimo para compras para o lar. Alegrias com o trabalho e negócios. Logo terá o equilíbrio na área financeira. Amor com muita paz.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia positivo para resolver problemas do trabalho. Conseguirá vencer uma crise profissional. Seja perseverante para mudar o rumo dos seus negócios. Amor envolvente. O lar vem com apoio.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 16h07. Deixe as decisões profissionais, financeiras e assuntos da família para resolver após esse horário. Busque a paz. Evite viagens.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Dia que precisará organizar os negócios, trabalho e assuntos domésticos logo cedo, a partir das 16h07 entrará no alerta. Seja perseverante e conquistará o que busca. Amor sensual.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase é propícia para acertar alguns dos problemas familiares. Será importante dar apoio à nativos de Escorpião, Sagitário e Touro. Seu coração esta em busca da renovação afetiva. Boa saúde. Saia para compras.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O clima é de boa convivência com a família e com chances de resolver antigos problemas. No trabalho terá que ser mais prestativo e assim evitará perdas. O amor vem com muita paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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