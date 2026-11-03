Signos: confira seu horóscopo desta terça (03)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta terça-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

ALERTA DO DIA

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase. Adie mudanças no setor de trabalho e gastos fora do orçamento. Cuidado com atos e palavras impensadas, você pode magoar seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O trabalho e negócios estão tranquilos, e você pode esperar pelo sucesso e acertos financeiros. Otimismo e confiança na sua vida profissional. A família aceita colaborar com suas ideias. Amor com paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Terça-feira que você irá usufruir da tranquilidade no setor profissional Conseguirá realizar excelentes negócios e contar com sócios, amigos, superiores e da família. Equilíbrio financeiro. Tudo certo no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que deve aproveitar para realizar mudanças na sua área profissional. Sucesso em novas parcerias. Colaboração da família. Amor com muita paixão. Saúde com energia.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você poderá contar com suporte no trabalho. Vem novidades financeiras. Os obstáculos serão vencidos em novos negócios. A família traz boas notícias. Apoio de Aquário. Tente na loteria.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia de descontração. A Lua no seu signo ajuda acertar todos os problemas no lar e no trabalho. Sucesso em negócios com a família. Entusiasmo com a vida afetiva. Proteção de Gêmeos. Boa saúde.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você esta passando pelo alerta, e deve ter paciência com o setor profissional. Cuidado com as exigências. Relaxe a tensão e de atenção a sua família. Evite viagens, compras e mudanças de humor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A influência do Sol na sua segunda casa astral indica novos oportunidades de realizar negócios e parcerias. Idéias lucrativas. Entusiasmo em relação a sua vida afetiva. Vem mais dinheiro. Saúde perfeita.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O Sol está no seu signo, mas os astros pedem que vá devagar com mudanças na área profissional e financeira. Seja paciente com a família e não realize qualquer tipo de mudança. Equilíbrio na saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesta fase você não deve abusar da suas energias, procure relaxar e se alimentar com equilíbrio serão as pontos chaves para sua vida ficar em paz. Paciência com o trabalho. Evite novos gastos. Amor calmo.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que conseguirá acertar um problema da família. Alegria com a solução de um assunto profissional. O Sol traz forças para você equilibrar as finanças. Conte com a pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A influência do Sol na sua positiva nona casa astral ao lado de Vênus trazem boas energias para seus negócios e ajudam equilibrar as finanças, apenas controle os impulsos consumista. Curta a vida familiar.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você esta mais equilibrado no setor profissional e conseguirá organizar suas finanças. O fato é que você esta mais calmo também com sua família. Seja amável com Gêmeos, Áries e Libra Amor em alto astral.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.