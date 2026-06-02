Signos: confira seu horóscopo desta terça (02)

QUEM NASCEU HOJE

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar, pois a mente é fotográfica. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

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ALERTA DO DIA

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros desaconselham negociar enquanto estiver neste período negativo. No amor, controle seu jeito autoritário para não magoar seu par afetivo. Saúde com perda de energia. Fuja da agitação.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Fase que Netuno, e sua imaginação ajudarão a crescer e evitar problemas. Ótimo para compras, viagens, encontros de negócios e acertos profissionais. Mais equilíbrio e dificuldades resolvidas no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Marte no seu signo, abranda sua insegurança em relação ao trabalho. Coloque mais empenho em relação a viagens, compras e acertos familiares. Lucros com Virgem e Aquário. Amor com estímulos.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Mercúrio e Vênus, suavizam as dificuldades e até as incertezas na vida afetiva. Fase que conseguirá resolver praticamente todos problemas financeiros. Seja mais determinado, usufrua de uma vida feliz.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você tem que se cuidar até o dia 21, quando o Sol entrará no seu signo. Mesmo com a presença de Vênus, vá com calma. Os negócios estão devagar, quase desmotivado. Dê apoio ao seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que deve resolver os problemas familiares, todos esperam sua colaboração, inclusive financeira. Pode tentar em jogos. O trabalho esta mais criativo, vem apoio. Momentos de ternura no amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seus planos da área doméstica estão em alta e você conseguirá resolver todos os entraves. Pode sair para negociar com imóveis, compra, venda, reforma ou mudança. Tudo em paz com o seu amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Os planetas Netuno e Saturno, em Áries podem tumultuar seus planos domésticos. Não conte com Capricórnio e Leão. Novas chances na vida profissional. Procure ser carinhoso com seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta a um passo de solucionar os problemas profissionais. Conseguirá se distanciar dos invejosos. Esteja pronto para mudar o trabalho. Curta a família e seu amor. Relaxe e não discuta com ninguém.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua no seu signo, traz disposição para assumir compromissos financeiros. Em alta parcerias, início de trabalhos, compras e viagens. A relação com a família indica equilíbrio. Amor com ciúmes.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você esta passando pelo alerta e a ansiedade e as exigências em seu lar podem atrapalhar os negócios. Evite se desentender com Virgem e Peixes. Seja mais alegre e elogie seu amor. Não viaje.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase esta mais intuitivo e conseguirá resolver os assuntos do trabalho e das finanças. Urano seu planeta ao lado de Netuno e do Sol, na sua positiva quinta casa traz paz, progresso, amor e saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia reserva a necessidade de ser mais atencioso with quem trabalha ou negocia. Coloque-se a disposição de todos, incluindo a família. Ótimo para acertar assuntos ligados a imóveis. Amor atencioso.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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