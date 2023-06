Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (9)

Quem nasceu hoje



continua após publicidade

Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são pontos fortes desse nativo. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

continua após publicidade

Os piscianos o passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua companheira nesse período negativo. Evite negociar, a fase pede cuidados no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Cuidado com o excesso de ciúme na vida a dois.

Áries – Seus esforços serão reconhecidos, você se destacará no trabalho. Alegrias junto dos familiares. As sociedades serão as alavancas para o equilíbrio nos negócios. Ousadia no amor.

Touro – Os astros abrem caminhos para planos mais ousados no trabalho. Confie na sorte, apenas não discuta com Peixes e Câncer. Apoio da família. Não esqueça de cuidar da saúde. Amor com união.

continua após publicidade

Gêmeos – Você passa por um bom período, domine a ansiedade e evite brigas em casa ou com quem ama. Organize os próximos negócios, não tenha pressa em realiza-los. Dê apoio aos que trabalham ao seu lado.

Câncer – O setor familiar esta iluminado, aproveite para desfazer mal entendidos e solidificar suas relações. Domine as incertezas, descubra sua força espiritual. Saúde com novas energias. Amor intenso.

Leão – Hoje se sentirá recompensado pelos novos caminhos que se abrem no trabalho. Até os planos ousados no lar podem acontecer. Amor cheio de sensualidade. Saúde equilibrada. Fuja dos invejosos.

continua após publicidade

Virgem – Você terá um bom dia no trabalho, mais inspirado os negócios acontecem fácil. Positivo para resolver os problemas da família. Todos estarão em harmonia, até seu amor.

Libra – A fase é ótima para programar o trabalho, viagens e encontros de parentes. Pode planejar seu fim de semana. Tudo o que conseguir será com seu esforço. Surpresas do seu amor. Tente na loteria.

continua após publicidade

Escorpião – Período que deve ser paciente no trabalho. Poderá enfrentar algumas mudanças que devem ser analisadas para evitar perdas financeiras. Adie viagens, compras ou mudanças na família.

Sagitário – Estará mais tranquilo no trabalho e conseguirá acertar as finanças. Siga sua intuição e terá melhores chances de ganho. Seu amor esta mais apaixonado e sensível. Lar feliz. Conte com amigos.

Capricórnio – Dia que recebe apoio no trabalho, com chances de ter colaboração da família. Vencerá os problemas financeiros e pode sair para compras e fazer viagens. Amor com muita paixão.

Aquário – Você esta livre do alerta e terá um bom dia para resolver problemas de ordem financeira e conseguir o sucesso que esta buscando. Associações favorecidas. Pode assumir compromisso no amor.

Peixes – O seu dia será no alerta, tente controlar as exigências no trabalho. Adie compras, viagens e mudanças no lar. Tente conter o mau humor com a pessoa amada e não discuta de jeito nenhum.

Siga o TNOnline no Google News