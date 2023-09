Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (8)

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Desempenhará um papel muito importante no meio em que convive. Terá facilidade para trabalhos ligados ao público. Estará sempre ligado aos assuntos de família. É cativante, compreensivo e confiável.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta, e o mais indicado durante esta fase é a rotina. Gastos fora do orçamento podem balançar a estrutura financeira. Apele para o bom senso e fuja de discussões com seu par afetivo. Não descuide da saúde.

Áries – Astral positivo para tomar decisões nos negócios e pensar numa parceria. Haverá sorte com investimentos na área imobiliária e comércio de alimentos. Estímulos na sua vida afetiva.

Touro – Fase de grandes realizações profissionais e financeiras, encontrará solução para todos os negócios. Vênus, seu planeta, traz sorte para lidar com Capricórnio, Aquário e Leão. O dinheiro vem fácil.

Gêmeos – Você está livre do alerta e terá um bom dia e um ótimo fim de semana ao lado da família. O trabalho tende a ser menos cansativo. Aja com discrição com os amigos e evite novos negócios. Amor feliz.

Câncer – O seu dia será no alerta, e com isso a compreensão deve prevalecer no lar. Insatisfação com os negócios, nada de novos gastos. Saúde pedindo descanso, cuide da alimentação.

Leão – O período indica chances de dinheiro extra e bons negócios. Em alta compras, viagens e visitas a parentes. Facilidade para ganhar simpatias, boa comunicação com todos. Saúde total. Amor irresistível.

Virgem – O retorno financeiro que busca talvez não seja tão expressivo à primeira vista, mas sua inspiração para o trabalho está alta. Novos rumos nos negócios. Conte com a sua família. Amor com definição.

Libra – Fase que deve ser mais realista e menos indeciso, avalie o que realmente é útil na sua vida. Evite viagens, compras e mudanças no seu lar. Alguém da família pode causar muitas mágoas.

Escorpião – O planeta Marte, está na sua desfavorável 12ª casa, e o ideal será não realizar nenhum tipo de mudança no trabalho e no lar. Simplifique mais a vida e busque apoio do seu amor. Evite viagens.

Sagitário – Bom dia para organizar compras, viagens e visita a parentes para o fim de semana. Momento positivo para se reunir com seu amor e usufruir de carinhos. Boa sintonia financeira. Trabalho em alto astral.

Capricórnio – Fase que deve dar atenção à família e fazer um convite para o fim de semana. Mas, nada o impede de viagens, compras e visitas. Sucesso no setor de comunicação. Trabalho e negócios com sucesso.

Aquário – Período que precisará dar apoio a familiares que estão com problemas, inclusive financeiros. Os negócios vão bem, é só aproveitar. Segurança emocional em seu caso de amor. Tente na loteria.

Peixes – Dia para resolver problemas do lar, pode sair para compras domésticas. Organize seu fim de semana. Seus esforços no trabalho atraem a tranquilidade desejada. Vênus, traz o amor e paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

