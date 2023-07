Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (7)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

continua após publicidade

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina e cuidados com gastos fora do orçamento. O dia pede calma ao lidar com a família e amigos. No amor, trabalho controle as mudanças de humor. Amor neutro.

continua após publicidade

Áries – Astral de grande imaginação em relação aos assuntos domésticos, ligados à moradia, como compra, venda ou reforma do lar. Mudanças favoráveis a caminho. Conte com apoio do seu amor.

Touro – A forte influência de Júpiter no seu signo aumenta sua imaginação. Fase positiva nos negócios, trabalho, viagens e mudanças no lar. Agite a vida social com festas e reuniões. Dia feliz no amor. Saúde perfeita.

Gêmeos – Fase que a sua força interior deve trazer grandes progressos. Lute por novos objetivos e conquiste o equilíbrio profissional e financeiro. Convivência estimulante no amor. Vênus protege seu coração.

continua após publicidade

Câncer – Nesta fase não terá do que se queixar até os planos mais audaciosos trarão bons resultados. Hora de conquistar sua independência financeira e se firmar emocionalmente. Saúde perfeita.

Leão – A fase é neutra, apesar do Sol não o favorecer, Marte e vênus colaboram com o relacionamento familiar e afetivo. Conseguirá concluir muitos dos seus negócios e trabalho. Amor equilibrado.

continua após publicidade

Virgem – Seu fim de semana será tranquilo, desde que não fique arrumando encrencas com seu amor e muito menos com a família. Hora de agir com rapidez e acertar as finanças. Aceite apoio nos negócios e trabalho.

Libra – O seu prestígio está elevado, não perca oportunidades de ganhar mais e resolver assuntos do trabalho. Seu charme e simpatia atraem muitas atenções. A pessoa amada procura acertar a convivência.

Escorpião – Período que estará mais ligado à família, pode aceitar convites para viajar e rever parentes. Novas oportunidade no trabalho. Criatividade a flor da pele com chances de ganhar mais. Amor feliz.

Sagitário – A Lua favorece a conclusão de negócios já em andamento. Sucesso e tranquilidade no trabalho, pode realizar mudanças e início de novos projetos. Não fique de braços cruzados, sorte até no amor.

Capricórnio – O seu prestígio social deve trazer convites para novos trabalhos, negócios e mudanças no seu ritmo familiar. Não desperdice oportunidades por comodismo ou falta de fé. Amor em alta.

Aquário – Você está com mais disposição para o trabalho e negócios. Bem estar no ambiente doméstico. O amor vem com paixão e acertos de convivência. Sucesso financeiro. Apoio de Áries e Libra.

Peixes – O seu dia será no alerta, cuidado com críticas ou comentários sobre pessoas do seu trabalho. O ideal é ficar na rotina. Atenção com falsos amigos. Não crie problemas com seu amor.

Siga o TNOnline no Google News