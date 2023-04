Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (7)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os escorpianos começam a sexta-feira Santa no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor a fazer. Evite mudanças de humor, principalmente quando estiver com seu par afetivo e família. Saúde em baixa. Procure seu templo de orações.

Áries – O seu protetor é Samuel, ele traz garra e coragem, para superar obstáculos e faz com que tenha um espírito aventureiro. Este arcanjo fortalece sua espiritualidade e solução de problemas.

Touro – Seu protetor é Anael, um anjo que ajuda a resolver problemas ligados ao relacionamento afetivo e crises de ciúmes. Ilumina os caminhos, contribuindo para que viva em harmonia com familiares e amigos.

Gêmeos – Rafael, é quem traz proteção e estimula seu raciocínio e memória. Conte com ele para equilibrar a razão e emoção. Desperta aptidões relacionadas à comunicação, por isso da facilidade de ter muitos amigos.

Câncer – Seu arcanjo é Gabriel, que contribui ainda mais para sua emotividade e sensibilidade. A sua preocupação com os outros e problemas do mundo, que incentiva à solidariedade com o mundo e a busca da família.

Leão – Seu arcanjo é Miguel, traz boas vibrações, auxiliando nos momentos perigosos. O controle das finanças e escolha da profissão tem o aval desse ser celestial. Contribui para que nunca desista dos seus objetivos.

Virgem – O arcanjo do seu signo é Rafael. Sua personalidade recebe apoio dele à saúde. O espírito fraterno estimulado por ele, também se acentua para fazer bem ao próximo. A presença dele traz raciocínio rápido.

Libra – Anael, traz calma, prudência e perseverança a você. Protege contra as armas de fogo e todos os inimigos. A presença dele ajuda a aumentar seu senso de justiça, dando a virtude da ponderação e poder de aconselhar.

Escorpião – Azrael, alimenta sua espiritualidade, dá forças para lutar e conquistar o que quer. As influências angelicais fazem com que se saia bem em lideranças e comando de tarefas difíceis, no lar, trabalho e lazer.

Sagitário – Você é regido por Sequiel, dá apoio na vida social nos negócios e finanças. Esse arcanjo acentua a facilidade de aprendizado e sua rápida assimilação de conhecimento em assuntos que envolvam idiomas.

Capricórnio – Cassiel é o seu protetor, estimula, para as conquistas de grandes responsabilidades no trabalho. Com esse apoio celestial, tem paciência para desenvolver coisas duradouras e tomar decisões certas.

Aquário – Uriel, ligado a inspiração e misticismo. Ele acompanha de perto seus relacionamentos amorosos e dá ajuda nas questões profissionais. Faz se sentir livre e o ajuda a buscar o grande futuro da paz.

Peixes – Asariel, faz com que seja solidário e companheiro. Consegue visualizar e sentir o que os outros sentem. É ajudado a fazer caridade e se entregar a espiritualidade, usufruindo de misticismo forte e mistérios do mundo.

