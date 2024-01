Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (5)

Os nativos de Escorpião entram no alerta às 09h41

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

continua após publicidade

Os nativos de Escorpião passam a receber a influência do alerta às 09h41, e os astros aconselham manter a rotina a partir deste período no trabalho. Evite ambientes agitados e não entre em discussões com seu par afetivo ou família.

Áries – A partir de hoje Marte, passa a influenciar sua positiva 10ª casa. Anime-se com os bons resultados nos negócios e trabalho, que voltam a crescer. Amor com renovação e acertos de convivência. Ótima saúde.

Touro – Comece a preparar mudanças na vida financeira, analise convites para novos negócios e parcerias. Saia para viagens e viva intensamente o amor. Mas, não abuse na alimentação. Novas emoções no lar.

continua após publicidade

Gêmeos – Fase que tem vontade de mudar o rumo dos negócios. Pode receber convite para abrir novas frentes de ganhos. Se organize, e poderá contar com o sucesso. Seu amor está ciumento.

Câncer – O ambiente profissional está equilibrado e você pode pensar em ampliar ou iniciar mudanças neste setor. As notícias financeiras são ótimas. Não discuta com Escorpião ou Libra. Amor com paixão.

Leão – Período que o trabalho será gratificante e com chances de mudar o rumo profissional. Ânimo nos seus negócios e possibilidade de parcerias. Amor chegando no seu coração. Não exagere na alimentação.

continua após publicidade

Virgem – A fase traz ótimas condições profissionais e financeiras. Sucesso para quem quer iniciar novo negócio ou mudar o rumo do trabalho. Conte com seu amor nas questões domésticas. Tente na loteria.

Libra – Você está livre do alerta, a Lua traz tranquilidade com a família. Excelente para compras domésticas e visitar parentes. Trabalho em alto astral e negócios equilibrados. Seu organismo está em ordem.

continua após publicidade

Escorpião – O seu dia será no alerta, a Lua o desfavorecerá a partir das 9h41. Organize o trabalho e assuntos profissionais. Fique na rotina, adie viagens ou compras. Não crie problemas no amor.

Sagitário – O período traz ideias originais no trabalho e negócios. Você sente que pode mudar e resolver os problemas domésticos, todos esperam sua colaboração. As finanças estão bem. Cuide do seu amor.

Capricórnio – Marte, passa a transitar no seu signo abrindo caminhos para resolver os problemas da família e acertar suas finanças. O setor afetivo está um pouco complicado, evite os ciúmes e discussões.

Aquário – Período que o Sol e agora Marte desfavorecem o trabalho e as finanças. Evite novos gastos, mudanças nos negócios e tenha muita paciência com todos. Não tome decisões no amor.

Peixes – Dia neutro para novos compromissos financeiros e cuidados especiais no trabalho. Aceite ajuda para melhorar seus ganhos. Não entre em depressão, vigie suas emoções. Seu amor precisa de mais atenção.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News