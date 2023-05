Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (5)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os escorpianos continuam no alerta, e os astros indicam a rotina para não ter perdas no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de ciúmes interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

Áries – A sua audácia é a maneira de conseguir novos negócios, trabalho e ter mais satisfação com as finanças. Nativos de Libra serão os melhores parceiros. Boas notícias a caminho na vida afetiva.

Touro – Dia de sucesso nos negócios e trabalho. Pode programar compras, viagens e sair em busca da felicidade. Fase especial, Vênus traz felicidades no amor. Proteção de sócios e da família.

Gêmeos – Tudo o que envolva seriedade e discrição receberá boas influências astrais. Não crie disputas com seu amor, seja mais carinhoso e menos ansioso. Espere mais uns dias para renovar o trabalho.

Câncer – Fase que a família estará exigente, por isso não crie problemas. Procure ser simpático com todos incluindo os que trabalham ao seu lado. Saia para compras, mas não exagere nos gastos.

Leão – Fase que perceberá a vontade dos outros e com isso conseguirá o equilíbrio nos negócios e finanças. Astral animador no lar e diálogo fácil com seu amor, que está mais apaixonado. Vem novos ganhos.

Virgem – O astral está positivo na vida amorosa, conquista à vista até para os solitários ou os que tiveram problemas. Favorável para viagens e rever parentes. Vida social movimentada.

Libra – Terá oportunidade de mudar o rumo dos negócios. Precisará dar apoio a nativos de Sagitário e Gêmeos. Cuide de você, inicie tratamento estético. Realização no amor.

Escorpião – O dia é de alerta. Não realize nenhum tipo de negócio ou mudanças no seu lar. Mantenha o bom humor e evite exageros alimentares. Fique atento e não aceite provocações.

Sagitário – Terá apoio da família em novos projetos domésticos. Participe da vida de Gêmeos e Peixes. Conseguirá o equilíbrio financeiro. Motive mais seu par afetivo.

Capricórnio – Período de harmonia com a família. Notícias sobre os negócios e crescimento financeiro. A vida afetiva pede mais atenção, fortaleça seus sentimentos. Tente em jogos e loteria.

Aquário – Dia agradável no trabalho e negócios. O equilíbrio financeiro trará chances de compras, viagens e novos compromissos com a família. Você vibra no amor. Surpresas de Leão e Áries.

Peixes – Dia que estará exigente com a família, evite gastos fora do orçamento. O lado profissional está sem dificuldade, pelo contrário receberá o apoio para novos compromissos de negócios. Surpresa no amor.

