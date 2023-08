Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (4)

Os piscianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Gosta de agir nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo. Procure ser prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Boas novas nos negócios, trabalho e crescimento financeiro. Conte com apoio de Leão e Aquário. A sorte esta do seu lado, tente em jogos. A família traz equilíbrio. Curta seu amor.

Touro – Fase que se relacionará melhor com a família, pode organizar passeios e rever parentes. Trabalho sem problemas, o sucesso o espera. Cooperação de colegas e superiores. Amor com mais romance.

Gêmeos – Dia que estará pronto para renovar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Não tenha medo de arriscar em novos negócios, busque apoio de sócios ou superiores. Dia com amor em alta.

Câncer – Fase positiva em sua vida profissional, sendo você funcionário ou proprietário. Bom astral com a sua família, chances de viagens, compras e decisões de negócios imobiliários. Amor sensual.

Leão – Período tranquilo em seus negócios e finanças. Fase que tem muito o que fazer, terá que tomar algumas decisões difíceis. Não hesite os resultados serão positivos. Vênus traz paixão.

Virgem – Dia que precisará cuidar mais da saúde, evite a ansiedade e procure ser exigente no trabalho. Respire fundo e viva melhor. Libere a tensão praticando esporte. Amor distante, difícil.

Libra – Nesta fase terá dificuldades de se fazer entender. Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa indica problemas no trabalho. Fique de olho para não perder amizades e apoio da família. Amor com equilíbrio.

Escorpião – Fase de transformações, aproveite para pensar no que tem a ganhar e não no que tem a perder. Acerte os assuntos domésticos, saia para compras. Seu amor transmite carinhos.

Sagitário – Dia de renovação nos negócios. Você transborda boas energias o que traz vontade de viajar, negociar e realizar mudanças profissionais. Positivo para encontrar parentes. Saúde perfeita. Amor intenso.

Capricórnio – Fase para resolver e iniciar mudanças no rumo da profissão. Receberá muitos elogios em relação aos negócios e finanças. Procure os familiares, dê apoio a todos. Amor renovado.

Aquário – Pode apostar naquela ideia de encontrar pessoas da família. A sua participação nos assuntos financeiros dos parentes virá em boa hora. Ideal para cuidar da saúde. Surpreenda seu amor.

Peixes – O dia ainda será no alerta, não alimente incertezas em seus negócios ou trabalho. Comece a planejar as mudanças. Nativos de Leão e Gêmeos serão os melhores amigos. O ideal é a rotina.





As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

