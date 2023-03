Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (31)

Da Redação

Os leoninos continuam no alerta

Quem nasceu hoje

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Áries – A sua energia positiva deve ser direcionada para assuntos domésticos. Favorável para compras, visitas e viagens. Melhora a confiança com no amor, acertos de convivência.

Touro – Fase em que os amigos precisam de você, lembre-se que o ideal é a rotina. Não se envolva nos problemas dos outros. Seu amor traz mais carinhos. Desfavorável para viagens e compras à prazo.

Gêmeos – Período que precisará de calma para aguentar a barra no setor financeiro. Com equilíbrio vencerá os problemas. Dificuldades no relacionamento afetivo até o dia 12 de abril.

Câncer – Você está bem e terá um ótimo fim de semana. Organize seu trabalho, negócios e acertos afetivos, Vênus o desfavorecerá a partir de abril. Mas, hoje o amor faz parte de sua vida.

Leão – O dia será no alerta e as preocupações com a família e seu trabalho, poderão aborrecê-lo. O ideal será manter o equilíbrio e não realizar mudanças, deixe tudo como está. Colabore com seu amor.

Virgem – Os acontecimentos importantes devem somar novas experiências nos negócios e vida familiar. Com tranquilidade resolverá todos os problemas financeiros. Aguarde boas notícias no setor amoroso.

Libra – Você precisará ser mais rápido nas decisões profissionais. Não desanime com as mudanças no lar. Aceite colaboração de Áries e Câncer. Com seu amor os momentos serão de prazer. Tenha fé no futuro.

Escorpião – A influência de Vênus, Mercúrio e do Sol garantem excelentes mudanças no trabalho e na vida familiar. Dia de decisões importantes nos negócios e boa entrada de dinheiro.

Sagitário – Mostre sua capacidade de lutar pelo que quer conquistar. Encare tudo com otimismo. Aceite convites para negócios e mudanças no trabalho. Vida sentimental bem influenciada. Tente na loteria.

Capricórnio – Nesta fase o ideal será refazer seus planos financeiros e com tranquilidade sair para compras domésticas. Excelentes surpresas nas suas finanças. Saúde perfeita. Seja mais atencioso no amor.

Aquário – Período estimulante que deve permitir que saia da rotina. Positivo para compras, viagens e encontro de parentes. Conseguirá estabilizar a situação financeira. Calmaria geral com a família.

Peixes – Fase que você vive feliz, os problemas estão bem longe. Nada a temer nos negócios ou trabalho. Faça tudo com determinação e conte com o sucesso. O momento é de paz, amor e equilíbrio financeiro.

