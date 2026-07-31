Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (31)

QUEM NASCEU HOJE

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os aquarianos ficam no alerta até às 09h15 e os astros aconselham a rotina no começo da manhã. Após esse horário, e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Peixes no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase que o setor profissional recebe novo impulso, pode sair para negociar. Positivo para compras e acetar encontro de amigos no fim de semana. A saúde esta equilibrada. Amor precisando de atenção.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você e a família estão na mesma sintonia e a tranquilidade estará presente. Positivo para compras domésticas e mudanças no lar. Astral de companheirismo com parentes e acertos afetivos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Bom astral para inovar no trabalho e negócios. Chances de melhorar os ganhos. Poderá contar com sócios ou superiores. No amor as expectativas estarão lá em cima. Saúde perfeita. Aproveite esse período.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Marte no seu signo realça a vontade de mudar, iniciar e crescer profissionalmente. Finanças em ordem. Você sente que suas energias estão em alta. Com seu amor, seja menos exigente.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que tem tudo para vencer, o clima é de sucesso no trabalho. Você esta passando por uma fase feliz. Amor com maior participação e chances de assumir compromisso. Conte com a sorte nas finanças.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período só não é mais negativo, porque Vênus no seu signo segura as pontas. Vencerá os embates financeiros e poderá contar com apoio para equilibrar os gastos. Com seu amor, o ideal é não se magoar.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você precisará equilibrar os gastos e evitar empréstimos. Não crie problemas no lar e não discuta com Capricórnio e Peixes. Seja mais prestativo na área de trabalho. Desfavorável para viagens e compras.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Um bom dia para resolver os problemas da família. Pode sair para compras domésticas e dar apoio a pessoas com quem trabalha ou negocia. Maior companheirismo no amor. Entrada extra de dinheiro.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A vida profissional ganha novo impulso e as mudanças que pretende realizar estão em alta. Crescimento no setor financeiro. Apoio de Aquário, Gêmeos e Áries. Surpresa no amor. Positivo para viagens.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta mais receptivo às necessidades da família e, com isso equilibrará o relacionamento. O trabalho em equipe flui. Evite se indispor com alguns parentes. Entusiasmo no amor. Finanças em ordem.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A influência negativa da Lua, seu alerta termina às 09h15. Programe os negócios e trabalho para depois desse horário. Destaque na vida profissional, poderá contar com apoio. Amor em destaque.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você acorda de bom humor e, deve se preparar para o alerta, que inicia às 09h15. Procure estar aberto às possibilidades de mudanças no trabalho. Evite exigir demais de você mesmo. Amor com ciúmes.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.