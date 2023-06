Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (30)

Os escorpianos ficam no alerta até às 12h01

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional e pessoal. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

continua após publicidade

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 12h01, e a rotina e indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário, os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade

Áries – Dia que estará um tanto tenso o que pode prejudicar seu trabalho. Use o raciocínio para superar obstáculos nos negócios. Não deixe as tensões emocionais interferir no seu bem estar. Amor ousado.

Touro – Fase que encontrará chances de negociar, acertar o trabalho e ganhar mais. Dia perfeito para estar com amigos e sair da rotina. Pratique algum tipo de esporte. Lar com carinhos. Realizações no amor.

Gêmeos – O Sol na sua segunda casa astral traz boas oportunidades para o trabalho. Solução de problemas financeiros. Dia sensual com a pessoa amada. Pode receber proposta de negócios com a família.

continua após publicidade

Câncer – Conseguirá realizar bons negócios e contar com entrada extra de dinheiro. Apoio de sócios ou superiores. Siga sua intuição no amor e seja mais carinhoso. Controle o humor com a família.

Leão – A fase pede paciência com a vida profissional. Use seu raciocínio para superar obstáculos e não realize mudanças nos negócios. Tome cuidado com propostas financeiras. Seu amor espera carinhos.

continua após publicidade

Virgem – Poderá receber convites para reuniões e festas. Analise melhor suas emoções negativas e se livre delas. Saia da rotina, positivo para ir às compras, viagens e encontro afetivo. Valorize mais sua presença.

Libra – O trabalho vem com mudanças, há chances de novos negócios. Amor e amizade estão de mãos dadas. Fique ligado e aproveite para passar bem o fim de semana. Dê apoio a familiares de Sagitário.

Escorpião – Você amanhece no alerta que vai até o meio dia. Libere a raiva e aproveite as boas influências que acontecem a tarde. Positivo para compras, viagens e encontros profissionais. Amor com sonhos.

Sagitário – O seu dia começa bem, mas com o passar das hora deve se prevenir para não criar problemas com a família e colegas de trabalho. É o seu alerta que tem início às 12h01, então programe seu fim de semana.

Capricórnio – A influência do Sol na sua sétima casa indica oportunidades de melhorar seus ganhos, que pode ser de sociedade. Lute para realizar seus planos. Chances de encontrar alguém especial.

Aquário – Período que terá apoio nos compromissos profissionais. Novidades nas finanças prometem levantar o astral da família. Chances de viagens e até convites para reuniões ou festas. Amor e paixão.

Peixes – Fase positiva para pensar em ganhar e não o que tem a perder. Sol e Mercúrio na sua positiva quinta casa astral abrem caminhos nos negócios, trabalho e finanças. Amor intenso. Tente na loteria.

Siga o TNOnline no Google News