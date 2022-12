Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (30)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os arianos continuam no alerta e a indicação é de paciência diante dos problemas

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Terá melhor desempenho em trabalhos estáveis, pois gosta de tudo no seu devido lugar. Não se intimida diante dos obstáculos. É muito franco, e por isso terá o respeito das pessoas à sua volta. É inteligente, atraente e com forte personalidade.

continua após publicidade .

Alerta

Os arianos continuam no alerta e a indicação é de paciência diante dos problemas. Não pule etapas ou poderá ter perdas financeiras. No amor, procure ser menos possessivo. Não descuide da saúde. Viagens neutras.

continua após publicidade .

Áries – Você passa pelo alerta, deixe as decisões de gastos, viagens e mudanças para um período melhor. Na passagem de ano estará muito bem e terá bons momentos com a família e seu amor.

Touro – A influência astral deste dia é bem equilibrada e o deixa feliz. Pode acertar o que esta errado no trabalho Se programe para a passagem de ano, pois estará no alerta. Cuide da saúde.

Gêmeos – O dia será tranquilo, receberá convites de parentes para a passagem de ano. O entrosamento com seu amor trará acertos de antigos problemas. Saúde, paz e descontração.

continua após publicidade .

Câncer – Fase de surpresas agradáveis e convites para a passagem de ano. Dificuldades em tomar uma decisão, mas o resultado no final será positivo. Apoio do seu amor que esta mais apaixonado.

Leão – Dia que se sente cansado e um pouco desanimado. Nada disso, invista numa noite agradável ao lado de parentes. Esqueça um pouco o trabalho e vá em busca da felicidade e paz.

continua após publicidade .

Virgem – Esta é sem dúvida uma das melhores fases do ano, aproveite a ajuda da família. Programe sua festa de fim de ano. O Sol ilumina sua vida afetiva. Vem presentes, dinheiro, saúde e amor.

Libra – Você esta envolvido com a família e terá momentos felizes, sua disposição será responsável pela harmonia. Prepare a ceia e curta o seu amor. Sintonia com todos. Se livre das mágoas.

Escorpião – Dia propício para aceitar convite da família para a passagem de ano. Aproveite para relaxar e esquecer o trabalho. Novos horizontes, amor com paixão. Tente na loteria. Positivo para viagens.

Sagitário – Período que sente há renovação familiar e financeira. Você convive com o sucesso nos negócios, só que agora o ideal é curtir a passagem de ano. Programe sua vida afetiva.

Capricórnio – Nesta fase com o Sol, Mercúrio e Vênus no seu signo você é um privilegiado. Saia da rotina. Amor e paixão por Câncer ou Touro. Terá a proteção da sua família. Saúde perfeita.

Aquário – Dia que precisa se programar com discrição, Mercúrio, Vênus e o Sol não o protegem. Confie na sua competência, não passe dos limites nos gastos, exigências com a família e muito menos com seu amor.

Peixes – Hoje você tem a Lua no seu signo e por isso tem vontade de estar ao lado da família. Programe seu ano novo com energia positiva. Irá se dar bem com seu amor e até amigos. Clima perfeito no seu lar.

Siga o TNOnline no Google News