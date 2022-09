Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (30)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Sagitário acordam no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem facilidade para o comando, pois não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Sagitário acordam no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Se puder deixe o trabalho como está, nada de mudanças ou inovações. Cuidado com o distanciamento com seu par afetivo. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – A partir de hoje Vênus, passa a transitar no seu signo oposto. Aproveite as boas energias para buscar o reconhecimento do seu trabalho. Apoio para seu coração, vem forte a paixão.

Touro – Seu magnetismo pessoal esta em alta, Vênus seu planeta esta na sua positiva sexta casa realçando seu carisma. Vida a dois em paz. Conquista profissional e novos negócios. Cuide da saúde.

Gêmeos – Você terá um bom dia e pode melhorar seu trabalho e buscar novos caminhos profissionais. Chances para os que pretendem ter seu próprio negócio. Novas expectativas no amor. Tente na loteria.

continua após publicidade .

Câncer – Período que esta mais prestativo com a família e com isso resolverá questões financeiras e terá grande harmonia. Interesses profissionais recebem colaboração para aumentar os ganhos. Amor em alta.

Leão – Você desfrutará da simpatia das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Fase feliz, defina seus futuros projetos de vida. Confie no seu poder de sedução, amor compartilhado. Lar agradável.

continua após publicidade .

Virgem – Vênus sai hoje do seu signo e começa a transitar na sua segunda casa. Período de mais trabalho, dinheiro e investimentos em imóveis, pode ser sua casa própria. Autoconfiança para sucesso o financeiro.

Libra – O Sol esta no seu signo e hoje Vênus, seu planeta passa a lhe proteger. Nesta fase conseguirá concretizar novos projetos profissionais, melhorar a convivência familiar e esperar um grande amor.

Escorpião – A influência atual do Sol e agora Vênus na sua 12ª casa é indício de problemas dos mais variados. Não saia da rotina, evite gastos, viagens, mudanças no lar, enfim use a paciência com todos.

Sagitário – O dia é de alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa traz dificuldades no relacionamento afetivo e, até alguns problemas no trabalho. A família trará uma certa apreensão.

Capricórnio – A fase indica que o relacionamento familiar esta bem equilibrado e você sente boas energias de todos. Chegou a hora de acertar as finanças e conquistar a estabilidade. Novas conquistas no amor.

Aquário – Período que deve rever seus objetivos financeiros, é a trajetória mais rápido para o sucesso na profissão. Conquistará o respeito e afeto de todos. Força total no amor e lar.

Peixes – Você terá muita habilidade para explorar a vida profissional e financeira. Não se acomode, invista em novos caminhos. Evite ser dependente, corra e usufrua do equilíbrio. Amor com surpresas.

Siga o TNOnline no Google News