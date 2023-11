Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (3)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

continua após publicidade

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho no trabalho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com a pessoa amada e família. Fuja de ambientes agitados. Saúde neutra.

Áries – Fase que terá alguns problemas no trabalho, não deve contar com ninguém. O ideal é se programar para o fim do mês, quando tudo voltará ao normal. Dê mais carinhos ao seu amor.

Touro – Comece a organizar os próximos passos nos negócios e espere pelo sucesso financeiro. Bons contatos para ampliar o trabalho. Explore mais seus dons artísticos. Amor com alegrias com a pessoa amada.

continua após publicidade

Gêmeos – Você com certeza terá um bom dia, ótimo para viagens, compras e decisões de negócios. Mas, cuide mais da saúde, evite a ansiedade, pratique algum esporte. Vitória em problema amoroso.

Câncer – O seu dia ainda será no alerta. Use de maior rigor nos gastos e não crie problemas com Sagitário e Libra. Seja paciente com a pessoa amada. Cuide da saúde.

Leão – Bom dia para solucionar os problemas do lar, pode sair para compras e visitas a parentes. Comece a organizar seus negócios para o fim do mês, quando encontrará chances de progresso. Amor sensual.

continua após publicidade

Virgem – Fase que vencerá importante questão na vida familiar, conseguirá sair da rotina para visitas e encontros de parentes. Saúde excelente. Tranquilidade na vida profissional. Emoções forte no amor.

Libra – Período neutro nos negócios e trabalho, o ideal é não passar dos limites nos seus gastos. Evite se desentender com Sagitário e Câncer. A pessoa amada estará exigente, procure ser mais amoroso. Saúde neutra.

continua após publicidade

Escorpião – Nesta fase encontrará chances de novos negócios, trabalho e possibilidade de aumentar os ganhos. Muita energia para sair da rotina com viagens, compras e encontro de amigos. Amor suave.

Sagitário – Você passa por um período bem exigente, que precisará ser entendido e levado a sério nos negócios. Não passe dos limites e tenha paciência para não criar problemas financeiros. Amor calmo.

Capricórnio – A vida no lar será agradável, apoio total do seu amor e até de amigos. Colaboração nas mudanças que pretende fazer. Disposição para viagens e compras.

Aquário – Nesta fase conseguirá o prestígio que busca nos negócios e trabalho. Todos estarão prontos a colaborar. Boa saúde. Vencerá uma questão amorosa. Tente em jogos, sorteios e loteria. Acertos na família.

Peixes – Vênus e Marte prometem momentos deliciosos com seu amor, que está mais apaixonado. Tranquilidade no trabalho e boas mudanças nas finanças. Conte com Escorpião, Virgem e Gêmeos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News