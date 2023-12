Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (29)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com o andamento do trabalho. Sinal vermelho para gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle o de ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Dia para organizar a passagem de ano com a família que estará muito receptiva. Saia para compras e conte com a estabilidade financeira. Mas, evite ser enérgico no trabalho. Solte boas energias no amor.

Touro – A Lua traz um melhor relacionamento com os parentes distantes. Deixe de lado os negócios e o trabalho, não pense em problemas, todos serão solucionados. Ideias otimistas com a família. Amor e paixão.

Gêmeos – Hoje estará um tanto preocupado com os negócios e finanças. Mas, com calma resolverá tudo. Seja prudente ao lidar com nativos de Aquário e Leão. Seu amor o protege trazendo mais carinhos.

Câncer – O dia será de total sucesso, esta livre do alerta e, terá naturalmente excelente relacionamento com todos. Saia para compras e aceite convites para a passagem de ano. Fortes emoções no amor.

Leão – O seu dia será no alerta que vai até o dia 31, portanto o pensamento positivo será o ponto forte. Evite novos gastos e não faça nenhum tipo de cobrança a família. Cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas.

Virgem – Aproveite esta fase e saia para visitar parentes e até apostar na Mega sena. Boas transações financeiras e apoio para compras pessoais. Se organize, passará a entrada do ano no alerta. Amor estável.

Libra – Dia que estará envolvido nos assuntos da família e pode convidá-los para a passagem de ano. Fácil entendimento com todos. Saúde excelente. Apoio em transações financeiras. Amor excitante.

Escorpião – Fase de notícias excelentes nos negócios e trabalho. Se desligue um pouco e saia para encontro de amigos. Aproveite para realizar viagens no início do ano. Inspiração no seu caso de amor.

Sagitário – Bem sagitariano, estamos a um passo do ano novo e você só terá alegrias. Bom pique para o trabalho e negócios. Planeje já o réveillon e aceite convites para viagens. Amor negativo até amanhã.

Capricórnio – O Sol está no seu signo, mas Vênus a partir de amanhã começa a trazer problemas afetivos. Portanto, muita garra para vencer os problemas. A saúde pede cuidados. Fique de olho nas finanças.

Aquário – Fase que terá que se reinventar, o Sol na sua desfavorável 12ª casa traz uma porção de problemas com a família e no trabalho. Pense mais em você e cuide da saúde. Evite viagens e decisões no amor.

Peixes – Estamos próximos do fim do ano e você terá bons motivos para se sentir bem. Vênus, traz equilíbrio no setor afetivo, familiar e até nas finanças. Entusiasmo com o andamento do trabalho.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



