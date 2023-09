Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (29)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os arianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras fortes. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – O dia é de alerta, a Lua indica problemas na área afetiva, bem como em sociedades ou parcerias. Cuidado para não perder dinheiro com despesas não programadas. Evite bebidas e exageros alimentares.

Touro – Fase que pode realizar mudanças no trabalho e nos negócios. O sucesso financeiro está garantido. Avalie seu potencial e vá a luta sem medo de errar. Procure relaxar. Amor estável e feliz.

continua após publicidade

Gêmeos – O dia trará aquela sintonia no trabalho e também com a família. Você passa por um excelente período. Clima de companheirismo no amor. Pode tentar em jogos e loteria. Hora de saúde, paz e sucesso.

Câncer – Período que deve ser mais determinado na busca dos seus ideais profissionais. Pode contar com novas oportunidades financeiras. Mantenha o otimismo na vida afetiva.

Leão – Fase que deve solucionar os problemas profissionais e negócios pendentes. Aguarde mudanças que serão capazes de mudar os ganhos e de trazer tranquilidade no lar. Lute contra os invejosos.

continua após publicidade

Virgem – O clima está excelente para reunir a família e resolver os problemas que incomodam. A fase astral é positiva para realizar novos negócios, contar com sócios e esperar apoio aos projetos. Amor com ciúmes.

Libra – O dia trará chances de novos trabalhos, acertos financeiros e apoio para projetos ligados a arte, moda, beleza e ensino. Sua capacidade profissional será reconhecida. Boa sintonia com a família. Amor envolvente.

continua após publicidade

Escorpião – Período que deve pensar bem antes de realizar mudanças no trabalho, negócios e no seu lar. O Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica dificuldades para viagens e compras. O ideal é a rotina.

Sagitário – O dia promete tranquilidade para compras e negócios imobiliários. Solução da maior parte dos problemas do trabalho. As finanças estão definidas e você pode pensar em gastos para o lar. Amor com proteção.

Capricórnio – Nesta fase tudo indica que você conquistará os objetivos que tem em mente. Proteção de sócios e familiares. Aproveite para sair da rotina, fazendo compras e também ter encontros com parentes.

Aquário – O dia não poderia ser mais positivo para iniciar negócios, dar apoio aos que negociam com você e solução de problemas com familiares. Ótimo para compras e viagens. Vibração afetiva com carinhos.

Peixes – Você está livre do alerta e, terá um bom dia no trabalho e no lar. Oportunidades para solucionar problemas na vida profissional. Bom tempo para contatar amigos e iniciar negócios. Dê apoio ao seu amor.

Siga o TNOnline no Google News