Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (29)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os leoninos ainda passam o dia no alerta e a indicação é de rotina e cuidados para não perder o equilíbrio emocional. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. Fique dentro do orçamento financeiro. Saúde em leve baixa.

Áries – Período de oportunidades profissionais, poderá resolver antigos problemas. Não se precipite e lembre-se que o sucesso depende de suas decisões. Vênus traz amor em seu lar.

Touro – A fase é de colaboração com pessoas que trabalha ou negocia. Retribua o carinho que recebe. Novidades no lar e acertos domésticos trazendo a paz. Seja atencioso com seu amor.

Gêmeos – Período que deve mergulhar no trabalho, conquistará seus objetivos financeiros. Novos amigos, compras, viagens, encontros e muitas novidades no lar. Sensualidade no amor.

Câncer – Dia positivo no seu trabalho, terá o sucesso que merece e abertura para os desempregados. Apoio da família, parceiros, sócios ou superiores darão a você a tão sonhada tranquilidade. Amor e carinhos.

Leão – Você continua no alerta, a Lua só o favorecerá amanhã, então se programe para não criar problemas com seu amor e com a família. O ideal é ficar na rotina. Vença a irritação e cuide da alimentação.

Virgem – A fase atual é bem difícil, o Sol não o favorece e amanhã à tarde entrará no alerta. Se responsabilize pelos seus atos. Evite novos gastos, viagens e cuide da saúde. Amor e lar tensos.

Libra – O período é bem tranquilo no trabalho e no lar. Terá chances de organizar novos negócios. Excelente para viagens, compras e aceitar convite de familiares. Saia da rotina e acerte-se com seu amor.

Escorpião – Dia que deve ser positivo e ir em busca de outras fontes de ganhos. Os astros prometem melhora financeira. As novas iniciativas dependerão somente de você. Amor valorizado.

Sagitário – Curta o bom momento profissional e financeiro. Você esta pronto para novas realizações no trabalho. Muitos aspectos positivos, o sucesso só depende de você. Seu amor procura mais carinhos.

Capricórnio – Dia que estará indeciso sobre os negócios e sua teimosia pode atrapalhar. Seu grande potencial para ganhar dinheiro esta em alta. A família traz exigências. Amor com paixão.

Aquário – O período promete ser tranquilo. Deixe fluir seus negócios e trabalho. Pode receber apoio e convites para novos compromissos financeiros. Não abuse da saúde. Curta seu amor.

Peixes – A influência de Vênus traz além do equilíbrio financeiro e profissional, tudo o que você busca de carinhos no lar e no amor. Relaxe e não se reprima, viva com toda intensidade.

