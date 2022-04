Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (29)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Contribui para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 21h20, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal. Adie viagens. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – Você ainda esta no e alerta e deve evitar novos gastos, empréstimos e viagens. Adie assinatura de documentos, mudanças no trabalho ou início de negócios. A Lua o favorecerá a partir das 21h20.

Touro – Dia equilibrado, do jeito que gosta, mas seu fim de semana será no alerta. Encontre amigos, saia da rotina e espere tranquilidade no lar e com seu amor. Às 21h20, começa o seu alerta.

Gêmeos – O período que antecede a entrada do Sol no seu signo indica dificuldades no trabalho. A família estará arredia. De atenção aos assuntos financeiros. Não se envolva em problemas afetivos.

continua após publicidade .

Câncer – Suas vitórias nos negócios e trabalho devem trazer tranquilidade no relacionamento familiar. Conte com apoio de pessoas influentes. A sexualidade forte pode melhorar a vida afetiva.

Leão – Fase que esta num impasse na profissão, o ideal será buscar ajuda. Coragem para realizar mudanças, espere pelo melhor. Maior dedicação da família. A sorte esta do seu lado. Apoio do seu amor.

continua após publicidade .

Virgem – Mercúrio, transita pela sua favorável nona casa. Acordos profissionais facilitados, novos negócios, viagens e solução de problemas familiares. Maior comunicação com seu amor.

Libra – Dia que estará em dúvida sobre os negócios familiares, as mudanças precisam de definição. É hora de se sentir forte e passar boas energias a todos. Menos domínio no amor. Trabalho exigente.

Escorpião – Os astros renovam suas esperanças de aumentar os ganhos e até reaver um dinheiro. Receberá ajuda que busca no trabalho. Conte com Touro e Peixes. Agitação na vida a dois.

Sagitário – Dia para acertar os negócios e problemas familiares, com agradáveis surpresas de todos. Agite a vida afetiva, mais amor e carinhos. Boa sintonia no seu trabalho, que vem crescendo.

Capricórnio – O momento é positivo para novos acordos de negócios. Dirija assuntos profissionais com mais determinação. Chance de compra e venda de imóvel. Hora de viver um grande amor.

Aquário – Você está pronto para receber colaboração da família e sente as energias para uma melhor convivência. Atração física com seu amor e novidades para quem está sozinho.

Peixes – A influência atual é uma das melhores dos últimos tempos. Marte, Vênus e Júpiter dão o aval para seu sucesso no trabalho e negócios. A família transmite amor e segurança.